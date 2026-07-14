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¿NO SE RINDE? Sir Winston tomaría desesperada decisión para recuperar a Sheyla Rojas tras su inesperada ruptura

Magaly Medina dejó perplejos a sus seguidores al exponer una posible estrategia desesperada de Sir Winston para reconquistar a Sheyla Rojas tras su drástica separación y su retorno al Perú.

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    ¿NO SE RINDE? Sir Winston tomaría desesperada decisión para recuperar a Sheyla Rojas tras su inesperada ruptura

    Magaly Medina compartió detalles inéditos sobre la relación entre Sir Winston y Sheyla Rojas, y destacó hechos que podrían haber contribuido a que Rojas decidiera terminar definitivamente: una posible infidelidad que él habría cometido tiempo atrás. La presentadora también mencionó la acción que el empresario podría considerar para recuperar a su pareja.

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    Una posible medida desesperada de Sir Winston ante la separación y la salida de Sheyla Rojas de México

    Magaly Medina no se guardó nada y sorprendió al público al mencionar los posibles errores de Sir Winston en su relación con Sheyla. Esta no sería la primera ruptura; en 2022 ya enfrentaron una situación similar, en la que Rojas abandonó el hogar compartido.

    La esposa de Alfredo Zambrano señaló que Sir Winston habría sido descubierto en conversaciones con otra mujer, lo que llevó a que Rojas lo dejara. Sin embargo, él logró ganarse nuevamente un lugar en el corazón de la modelo.

    A pesar de dejar México con apenas una maleta, sin reparar en los lujos que disfrutó, Rojas parece decidida a no regresar. No obstante, la Urraca sugirió que Winston podría optar por una decisión importante ante la ausencia de su pareja de cinco años: proponerle matrimonio.

    Similar a lo ocurrido con Alfredo Zambrano, Magaly especuló que Sir Winston podría, en el futuro, tratar de reconquistar a Sheyla al considerar que ella es la indicada, lo que lo llevaría a tomar la determinación de ofrecerle un anillo de compromiso.

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    "Se podría dar que con su partida ella haya puesto un punto final definitivo, lo bloqueó, terminó con él desde acá. Quizás él decida...“, completó Cabrejos. "Me caso", continuó Medina. "Tal vez se tome un tiempo y piense: ‘Me caso, es la mujer de mi vida’", enfatizó, al señalar que muchos hombres actúan así al comprender lo que han perdido.

    La periodista recordó su propia vivencia, en la que su esposo, al igual que Sir Winston, no quería comprometerse, lo que derivó en una separación que cambió su relación tras ese periodo.

    "Mi esposo actuaba como Sir Winston, nunca se decidía. Ahí dije: ‘No más, adiós’. Terminé la relación. Ocho meses después, volvió con un anillo en mano", relató.


    SOBRE EL AUTOR:
    ¿NO SE RINDE? Sir Winston tomaría desesperada decisión para recuperar a Sheyla Rojas tras su inesperada ruptura
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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