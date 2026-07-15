¿LO REHABILITAN? Christian Domínguez sorprende al revelar QUIÉN LO AYUDA a NO VOLVER a ser INFIEL: "Vivo en el..."

Christian Domínguez sorprendió al hablar sobre sus decisiones para evitar la infidelidad. El cantante confesó la medida que adoptó para evitar recaer.

Christian Domínguez revela qué hace ahora para no ser infiel | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Christian Domínguez revela qué hace ahora para no ser infiel | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Las recientes declaraciones de Christian Domínguez han generado sorpresa entre sus seguidores luego de que hablara abiertamente sobre las decisiones que ha tomado para evitar repetir errores del pasado. El cantante y líder de Gran Orquesta abordó el tema de la infidelidad durante una entrevista y dejó en claro su postura respecto a las relaciones sentimentales.

Además de reflexionar sobre los episodios que marcaron su vida personal, el cumbiambero reveló que recibe apoyo profesional constante, una herramienta que considera fundamental para su crecimiento y aprendizaje.

Christian Domínguez revela con quién acude para no ser infiel

Durante su participación en el pódcast 'Sin más que decir', Christian Domínguez fue protagonista de un momento inesperado cuando Mario Hart le planteó la posibilidad de asistir a una despedida de soltero similar a las que protagonizaron recientemente algunas figuras de la farándula.

Sin embargo, la respuesta del cantante tomó por sorpresa a los presentes. Al ser consultado sobre si acudiría a una celebración de ese tipo, respondió de manera tajante.

“¿Cuándo vamos a hacer la despedida de soltero?”, preguntó Mario Hart, recibiendo como respuesta un contundente: “No”.

A partir de ese momento, Domínguez profundizó sobre el tema de la fidelidad y sostuvo que las infidelidades no deben considerarse una enfermedad, sino una elección personal.

“La infidelidad es una decisión. Tú sabes perfectamente qué es lo que haces y qué no, tú lo decides, es así”, expresó.

El artista también aprovechó la conversación para contar que actualmente asiste con frecuencia a terapia psicológica, una experiencia que considera determinante para comprender mejor sus acciones y tomar decisiones más acertadas.

“Vivo en el psicólogo. ¿Te imaginas si hubiera tenido psicólogo cuando empecé a cantar a los 15 años? Me hubiese equivocado en menos de la mitad de mis decisiones. El psicólogo está para orientarte. No está mal ir desde el colegio”, indicó.

Christian Domínguez opina sobre encuentro de Ethel Pozo con Magaly Medina

Durante la entrevista, el cantante también fue consultado sobre algunos temas vinculados a la televisión local. En ese contexto, se refirió a la controversia que involucra a Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila tras las recientes declaraciones relacionadas con 'América Hoy'.

Domínguez lamentó el conflicto surgido entre los excompañeros del magazine, aunque dejó en claro que no comparte la decisión que tomó la hija de Gisela Valcárcel al aceptar una entrevista con Magaly Medina. “Para mí es una pésima decisión”, indicó.