Especialistas advierten sobre la importancia de realizarse pruebas médicas oportunas para identificar la sífilis y prevenir complicaciones graves de la enfermedad .

La sífilis vuelve a encender las alertas en el sistema de salud peruano debido a su avance progresivo y muchas veces imperceptible. Al tratarse de una Infección de Transmisión Sexual (ITS) que puede pasar desapercibida en sus primeras fases, numerosas personas pueden portarla sin ser conscientes, lo que incrementa el riesgo de propagación y retrasa el inicio del tratamiento adecuado.

Frente a este panorama, los especialistas insisten en la importancia de identificar señales tempranas y someterse a pruebas médicas oportunas, medidas fundamentales para detectar la infección a tiempo y prevenir consecuencias más severas en la salud.

¿Cuáles son los síntomas de la sífilis que no debes ignorar?

Los reportes epidemiológicos más recientes evidencian esta tendencia. De acuerdo con información preliminar del Boletín Epidemiológico Nacional, durante 2025 se contabilizaron más de 46 mil diagnósticos de sífilis en el país, cifra que refleja un aumento cercano al 71 % si se compara con la mediana registrada entre los años 2020 y 2024.

La sífilis es una infección provocada por la bacteria Treponema pallidum, cuya transmisión ocurre principalmente durante relaciones sexuales sin protección. Esta enfermedad evoluciona por distintas fases y, dependiendo del momento de la infección, las manifestaciones pueden cambiar, desaparecer o pasar desapercibidas.

En su etapa inicial suele aparecer una lesión pequeña y sin dolor, conocida como chancro. Esta llaga puede presentarse en zonas como los genitales, la boca o el área anal. Aunque generalmente desaparece en pocas semanas sin tratamiento, su carácter indoloro provoca que muchas personas no le presten atención ni busquen ayuda médica.

Con el avance de la infección pueden surgir otros signos. Entre ellos destacan erupciones en la piel, especialmente en las palmas de las manos y plantas de los pies, fiebre, inflamación de los ganglios, dolor de cabeza, fatiga e incluso pérdida de cabello.

No obstante, los especialistas advierten que la enfermedad también puede desarrollarse sin síntomas visibles. En estos casos, la bacteria puede permanecer en el organismo durante años si no se realiza un diagnóstico oportuno.

¿Qué pasa si no es detectada a tiempo?

Si la sífilis no se detecta ni se trata de manera oportuna, la infección puede progresar y desencadenar problemas de salud de gran gravedad. Entre las complicaciones más preocupantes se encuentra la neurosífilis, una condición que aparece cuando la bacteria invade el sistema nervioso.

En estos casos, la enfermedad puede generar deterioro de la memoria, cambios en la conducta, dificultades cognitivas, problemas motores e incluso cuadros de parálisis. En situaciones más severas, también puede poner en riesgo la vida del paciente. Aunque los antibióticos logran eliminar la bacteria, el daño ocasionado en el sistema nervioso no siempre puede revertirse.

La presencia de sífilis en mujeres gestantes también representa una amenaza significativa. Cuando la infección no se diagnostica durante el embarazo, existe la posibilidad de que se transmita al bebé, originando lo que se conoce como sífilis congénita.

Este tipo de contagio puede derivar en diversas complicaciones, como parto prematuro, problemas de salud graves en el recién nacido e incluso la pérdida del embarazo. Por ello, los especialistas recalcan la importancia de realizar controles y pruebas médicas durante la gestación.

¿Dónde realizar la prueba para detectar la sífilis?

Frente al incremento de contagios, distintas organizaciones vienen impulsando campañas orientadas a la prevención y diagnóstico temprano de infecciones de transmisión sexual. En el país, AHF Perú ofrece atención gratuita para ITS, además de pruebas de VIH y sífilis en ciudades como Lima e Iquitos, y realiza jornadas de tamizaje en Piura, Ica y Lambayeque.

Por su parte, el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) también dispone de pruebas para detectar sífilis en hospitales y establecimientos públicos de salud en todo el territorio nacional. Estos exámenes forman parte de los servicios de salud sexual y reproductiva, así como de los controles prenatales dirigidos a mujeres gestantes.

Los expertos señalan que la forma más confiable de saber si una persona tiene sífilis es mediante una prueba médica, ya que en numerosos casos la infección no muestra señales evidentes. Esto hace que muchas personas convivan con la enfermedad sin saberlo durante largos periodos.