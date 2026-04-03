SBS sacude el mercado y da luz verde a nuevo banco y financiera en Perú: descubre cuáles son

Ambas entidades deberán conseguir la licencia de funcionamiento antes de iniciar sus operaciones. Asimismo, la SBS estableció la CEO con el objetivo de facilitar y acelerar el ingreso de nuevas instituciones al sistema financiero.

Es oficial. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dio luz verde a las resoluciones que permiten la incorporación de dos nuevas entidades al sistema financiero: Revolut Bank Perú S.A. y Kori Financiera S.A.

En el caso de Revolut Bank Perú S.A., con sede en el Reino Unido, operará como un banco completamente digital. Es importante señalar que la Ley de Bancos en el Perú permite la creación de entidades financieras sin la necesidad de contar con oficinas físicas para atender al público. Este neobanco proyecta obtener la licencia total para iniciar operaciones en el país a comienzos del 2027.

Por su parte, Kori Financiera S.A., de capital nacional, enfocará sus servicios en otorgar financiamiento a micro y pequeñas empresas, a través de créditos tanto individuales como grupales. Aunque ambas compañías ya cuentan con autorización para organizarse, solo podrán operar una vez que obtengan la licencia de funcionamiento correspondiente.

SBS: "Promoverá una mayor competencia"

Ante los rápidos cambios en el sistema financiero, la SBS viene impulsando medidas para facilitar el ingreso de nuevas empresas. En esa línea, busca simplificar y agilizar los procesos de autorización, con el fin de permitir la entrada de más entidades sin retrasos innecesarios, pero garantizando siempre el cumplimiento de las normas que protegen a los usuarios.

El superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, explicó: “Las medidas para agilizar las licencias tienen como efecto una mayor competencia en el sistema financiero y nuestro enfoque es tener una mayor eficiencia en las decisiones que toma la SBS”. Asimismo, la entidad creó la Coordinación Ejecutiva de Organización de Empresas (CEO), con el propósito de acelerar el ingreso de nuevas instituciones a los sistemas financiero, de seguros y de pensiones.

La CEO funcionará como la "puerta de entrada" a los sistemas supervisados y se encargará exclusivamente de atender las solicitudes en la etapa de organización. Estará conformada por un equipo de profesionales altamente calificados que garantizarán una evaluación técnica integral, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos por el regulador.

Primera etapa: autorización de organización

Cabe recordar que, desde octubre de 2024, la SBS otorgó autorizaciones de organización a diversas entidades como Prex Perú Empresa de Crédito S.A., Banco BTG Pactual Perú S.A., BK Empresa de Crédito S.A., Bipay Empresa Emisora de Dinero Electrónico, Nacional de Seguros S.A. y Fe Seguros S.A.

Es importante destacar que el proceso de licenciamiento contempla, en una primera fase, la autorización de organización. Luego de ello, las entidades deben cumplir con todas las exigencias del marco legal y regulatorio para que la SBS evalúe y, de ser el caso, conceda la autorización de funcionamiento.