Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte este 4 de marzo: estos son los distritos afectados

Ni dengue ni chikungunya: Revelan la enfermedad que puede propagarse tras huaicos e inundaciones que no tiene vacuna de prevención

Los huaicos, el desborde de ríos y las inundaciones favorecen que la orina de animales infectados se disperse en el agua y el suelo, elevando el riesgo de transmisión.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Ni dengue ni chikungunya: Revelan la enfermedad que puede propagarse tras huaicos e inundaciones que no tiene vacuna de prevención
    Revelan la enfermedad que puede propagarse tras huaicos e inundaciones que no tiene vacuna de prevención
    Ni dengue ni chikungunya: Revelan la enfermedad que puede propagarse tras huaicos e inundaciones que no tiene vacuna de prevención

    La leptospirosis es una infección provocada por la bacteria Leptospira, que se aloja en los riñones de animales —principalmente ratas— y se elimina a través de la orina, contaminando el agua y el suelo. En el Perú, los roedores son los principales reservorios, aunque también pueden transmitirla perros, vacas y cerdos.

    Esta enfermedad es considerada una zoonosis, es decir, se transmite de animales a personas. En sus formas más severas puede generar complicaciones graves como insuficiencia renal, hepática o respiratoria, e incluso causar la muerte.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ALERTA SANITARIA | Retiran URGENTE más de 650.000 botellas de agua por posibles condiciones INSALUBRES en su envasado

    Mayor riesgo por eventos climáticos

    De acuerdo con José López Revilla, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, los fenómenos asociados al El Niño Costero —como huaicos, desbordes de ríos, lluvias intensas e inundaciones— elevan la probabilidad de contagio. “Estas condiciones facilitan que la orina de roedores y otros animales contamine el agua y el suelo, aumentando la posibilidad de contagio”, explicó para Infobae Perú.

    Hasta el cierre de la semana epidemiológica 05, en la primera semana de febrero, se reportaron 267 casos a nivel nacional, siendo Loreto y San Martín las regiones con mayor incidencia. Según el Ministerio de Salud (Minsa), hasta ese momento se registraba una disminución del 85,3 % en comparación con el mismo periodo de 2025. No obstante, las cifras aún no han sido actualizadas al 4 de marzo y no se descarta un incremento, considerando que el fenómeno climático se encuentra en una fase inicial activa y se proyecta un posible pico hacia junio.

    Actualmente no existe una vacuna para prevenir la leptospirosis en humanos. Además, la enfermedad no otorga inmunidad permanente, por lo que una persona puede volver a infectarse.

    Formas de contagio y prevención

    La transmisión ocurre por contacto con agua o suelo contaminado, ya sea a través de la piel —especialmente si presenta heridas, raspones o está reblandecida por la humedad—, por las mucosas de ojos, nariz o boca, o por ingerir alimentos contaminados con orina de animales portadores, detalla el especialista.

    Entre las principales recomendaciones preventivas se encuentran:

    • Utilizar botas de jebe en zonas inundadas y guantes al manipular objetos húmedos.
    • No caminar descalzo en lodo o charcos.
    • Lavarse las manos antes de comer y mantener un adecuado manejo de residuos para evitar la proliferación de roedores.
    • Consumir únicamente agua hervida o clorada.
    • En viviendas afectadas por inundaciones, realizar una limpieza profunda con lejía y asegurar una correcta ventilación para favorecer el secado, ya que la bacteria no sobrevive en ambientes secos ni ante el uso de lejía.

    Síntomas y atención oportuna

    En la etapa inicial, la leptospirosis puede presentar fiebre alta, dolor de cabeza y dolores musculares intensos —sobre todo en pantorrillas y espalda—, además de náuseas, vómitos y malestar general. Estos síntomas pueden confundirse con dengue, por lo que es fundamental acudir a evaluación médica para un diagnóstico adecuado, advierte el también docente de la Universidad Científica del Sur.

    En los cuadros más graves pueden aparecer signos como confusión, ictericia, disminución del volumen de orina y hemorragias digestivas o pulmonares, lo que exige hospitalización inmediata y tratamiento especializado.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ni dengue ni chikungunya: Revelan la enfermedad que puede propagarse tras huaicos e inundaciones que no tiene vacuna de prevención
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ALERTA SANITARIA | Retiran URGENTE más de 650.000 botellas de agua por posibles condiciones INSALUBRES en su envasado

    Frases de buenas noches bonitas y reflexivas: 50 mensajes para dedicar a alguien especial

    Ni dengue ni chikungunya: Revelan la enfermedad que puede propagarse tras huaicos e inundaciones que no tiene vacuna de prevención

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;