Este viernes 3 de abril se registró un incidente en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria, mientras hinchas realizaban un banderazo previo al encuentro entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.

De acuerdo con el registro de emergencias de los bomberos, al menos 8 unidades acudieron al lugar para atender la situación. Hasta el momento, se ha revelado que alrededor de 60 personas resultaron afectadas y una persona ha perdido la vida. Según se ha informado, no se ha determinado la causa de su fallecimiento pero se asume que habría sido producto del tumulto.