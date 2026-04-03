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Reportan un fallecido y al menos 60 heridos en el estadio Alejandro Villanueva durante banderazo

Se acaba de reportar un fallecido tras el terrible incidente en el estadio de Alianza Lima.

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    Reportan un fallecido y al menos 60 heridos en el estadio Alejandro Villanueva durante banderazo
    Reportan un fallecido y al menos 60 heridos en Matute tras caída de estructura | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / GLR
    Reportan un fallecido y al menos 60 heridos en el estadio Alejandro Villanueva durante banderazo

    Este viernes 3 de abril se registró un incidente en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria, mientras hinchas realizaban un banderazo previo al encuentro entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.

    De acuerdo con el registro de emergencias de los bomberos, al menos 8 unidades acudieron al lugar para atender la situación. Hasta el momento, se ha revelado que alrededor de 60 personas resultaron afectadas y una persona ha perdido la vida. Según se ha informado, no se ha determinado la causa de su fallecimiento pero se asume que habría sido producto del tumulto.

    SOBRE EL AUTOR:
    Reportan un fallecido y al menos 60 heridos en el estadio Alejandro Villanueva durante banderazo
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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