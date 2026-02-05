La iniciativa del Minsa busca prevenir diagnósticos tardíos, permitiendo realizarse chequeos sin importar su tipo de seguro médico. La atención será gratuita.

Acceder a exámenes de detección de cáncer en el Perú será más fácil que nunca. El Ministerio de Salud (Minsa) anunció una nueva medida que permitirá a los ciudadanos peruanos realizarse despistajes de manera gratuita en todo el país en los establecimientos del Ministerio. Esta iniciativa busca fortalecer la prevención y reducir los diagnósticos tardíos. ¿Qué necesitas para aprovechar este beneficio? Te lo contamos aquí.

Exámenes de detección de cáncer será gratuitos: así podrás hacerlo

El Minsa implementará una nueva medida que facilitará el acceso a exámenes de detección de cáncer en todo el país. Así lo anunció el ministro de Salud, Luis Quiroz, quien informó que los ciudadanos podrán realizarse estos chequeos sin costo alguno y únicamente presentando su DNI, sin importar el tipo de seguro médico que posean.

“Entre las nuevas acciones de salud, para realizarse una mamografía o cualquier examen de detección de cáncer, solo se requerirá el documento de identidad. No importa si la persona tiene SIS, EsSalud, pertenece a la sanidad de las Fuerzas Armadas o de la Policía, cuenta con seguro privado o no tiene ningún tipo de cobertura. La atención será completamente gratuita”, aseguró.

Durante su intervención, Quiroz remarcó que el cáncer representa una de las enfermedades más costosas de tratar, debido a que puede afectar distintos órganos y requerir terapias prolongadas. Según explicó, alrededor del 20 % de la población no logra acceder a medicamentos oncológicos por su elevado precio, una problemática que incluso supera la capacidad económica de países desarrollados.

Ante este escenario, el titular del sector salud insistió en la importancia de reforzar las acciones preventivas como la principal herramienta para reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad.

Campañas de diagnóstico gratuito por el Día Mundial contra el Cáncer

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, conmemorado recientemente, el ministro exhortó a la ciudadanía a acudir de manera regular a los centros de salud para realizarse evaluaciones preventivas.

“El despistaje debe hacerse de manera anual, porque la detección temprana salva vidas. El cáncer, identificado a tiempo, puede curarse con los tratamientos existentes”, remarcó.

Como parte de esta estrategia, el Minsa viene desarrollando durante todo el mes de febrero campañas de diagnóstico gratuito para la prevención de distintos tipos de cáncer, entre ellos el de mama, próstata, cuello uterino y colon.

Estas acciones están dirigidas a mujeres y hombres entre los 18 y 70 años, y se realizan del 1 al 28 de febrero en los establecimientos de salud del Minsa a nivel nacional.

El anuncio fue realizado durante la presentación del Servicio de Telemamografía del Hospital Digital, una iniciativa que busca fortalecer la detección temprana del cáncer de mama mediante el uso de tecnología, sin importar la ubicación geográfica de las pacientes.