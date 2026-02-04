La Digemid difundió material gráfico que muestra diferencias entre el fármaco auténtico y los falsificados, advirtiendo a los consumidores sobre posibles irregularidades.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) envió una alerta sanitaria por el medicamento Kitadol Migraña, tras detectar productos falsificados. Como parte de las acciones de control y de vigilancia sanitaria en Ayacucho, la entidad incautó diversos lotes por considerarlos un riesgo para la salud de los ciudadanos.

Digemid confirma decomiso de Kitadol Migraña falsificado en esta región del país

De acuerdo con la información difundida, el producto intervenido imita al fármaco que combina paracetamol 500 mg y cafeína 65 mg, presentado en cajas con 40 sobres que contienen dos tabletas recubiertas cada uno. Los lotes comprometidos son el 20200343 y el 20200353, con fechas de vencimiento que van desde diciembre de 2026 hasta febrero de 2028, identificados tanto en el envase externo como en el interno.

Las acciones de incautación se llevaron a cabo en boticas y farmacias ubicadas en distintas zonas de Huanta, Huamanga y La Mar, como parte de los operativos realizados por la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, en el marco de las labores de control y vigilancia sanitaria.

Señales clave para identificar un Kitadol Migraña adulterado

Como parte de la alerta sanitaria, la Digemid difundió material gráfico que evidencia notorias diferencias entre el medicamento auténtico y el producto falsificado incautado.

Entre los indicios más visibles se encuentran cambios en los tonos y el diseño del empaque, baja calidad en la impresión, fallas ortográficas, falta de elementos de seguridad como marcas de agua y variaciones en la información del rotulado, tanto en el envase externo como en el interno. A ello se suman irregularidades en las tabletas, como alteraciones en el tamaño, grosor y acabado, además de la ausencia o deformación del grabado “KITADOL”.

La entidad sanitaria también precisó que el titular del registro sanitario, Laboratorio Teva Perú S.A., descartó cualquier vínculo con los lotes intervenidos, aclarando que no forman parte de su cadena de producción ni de los productos distribuidos por la droguería Laboratorios Siegfried S.A.C., confirmando así que se trata de un medicamento falsificado.