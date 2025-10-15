Christian Cueva más amoroso que nunca con Pamela Franco y le regala mágica sorpresa en Ecuador

A pesar de las especulaciones, Christian Cueva y Pamela Franco están más juntos que nunca.

Christian Cueva le dio tremendo regalo a Pamela Franco tras problemas con Pamela López. | Composición El Popular | Difusión

El futbolista Christian Cueva vuelve a ser centro de atención luego de que su aún esposa, Pamela López, lo acusara públicamente de vender su departamento sin su autorización. No obstante, lejos de responder a la polémica, el jugador del Emelec prefirió mantener silencio y optó por tener un gesto romántico con Pamela Franco, con quien ha sido vinculado en los últimos meses.

Tras su regreso a Ecuador, donde continúa su proceso de recuperación deportiva, el popular ‘Aladino’ sorprendió a la cantante con un detalle especial que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

La exintegrante de Alma Bella compartió mediante su cuenta de Instagram un breve video en el que mostró el regalo que recibió del futbolista. En el clip, se aprecia un peluche de una reconocida tienda peruana, obsequio que muchos interpretaron como una muestra de cariño de Cueva.

Para confirmar que el regalo provenía de él, Pamela Franco acompañó el video con la canción “Hasta el fin del mundo”, tema que, según versiones cercanas, ambos consideraban el himno de su relación.

Este gesto se produjo en medio de la controversia que rodea a Christian Cueva, luego de las declaraciones de Pamela López, quien manifestó su molestia por la supuesta venta del inmueble sin su consentimiento.

Mientras tanto, la relación entre Cueva y Pamela Franco sigue generando comentarios, especialmente después de los rumores que señalan que el jugador le debería dinero a la cantante por una considerable suma.

Ante estas versiones, la intérprete de cumbia decidió pronunciarse para aclarar los hechos. “No, no, pero ya quisiera que me deba él y muchas personas para cobrarles”, afirmó entre risas, desmintiendo que exista alguna deuda pendiente.