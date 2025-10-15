Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar deudas y así podrás obtenerlo

Christian Cueva más amoroso que nunca con Pamela Franco y le regala mágica sorpresa en Ecuador

A pesar de las especulaciones, Christian Cueva y Pamela Franco están más juntos que nunca. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Christian Cueva más amoroso que nunca con Pamela Franco y le regala mágica sorpresa en Ecuador
    Christian Cueva le dio tremendo regalo a Pamela Franco tras problemas con Pamela López. | Composición El Popular | Difusión
    Christian Cueva más amoroso que nunca con Pamela Franco y le regala mágica sorpresa en Ecuador

    El futbolista Christian Cueva vuelve a ser centro de atención luego de que su aún esposa, Pamela López, lo acusara públicamente de vender su departamento sin su autorización. No obstante, lejos de responder a la polémica, el jugador del Emelec prefirió mantener silencio y optó por tener un gesto romántico con Pamela Franco, con quien ha sido vinculado en los últimos meses.

    Tras su regreso a Ecuador, donde continúa su proceso de recuperación deportiva, el popular ‘Aladino’ sorprendió a la cantante con un detalle especial que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

    La exintegrante de Alma Bella compartió mediante su cuenta de Instagram un breve video en el que mostró el regalo que recibió del futbolista. En el clip, se aprecia un peluche de una reconocida tienda peruana, obsequio que muchos interpretaron como una muestra de cariño de Cueva.

    Para confirmar que el regalo provenía de él, Pamela Franco acompañó el video con la canción “Hasta el fin del mundo”, tema que, según versiones cercanas, ambos consideraban el himno de su relación.

    Este gesto se produjo en medio de la controversia que rodea a Christian Cueva, luego de las declaraciones de Pamela López, quien manifestó su molestia por la supuesta venta del inmueble sin su consentimiento.

    Mientras tanto, la relación entre Cueva y Pamela Franco sigue generando comentarios, especialmente después de los rumores que señalan que el jugador le debería dinero a la cantante por una considerable suma.

    Ante estas versiones, la intérprete de cumbia decidió pronunciarse para aclarar los hechos. “No, no, pero ya quisiera que me deba él y muchas personas para cobrarles”, afirmó entre risas, desmintiendo que exista alguna deuda pendiente.

    Sin embargo, Norka Ascue, ex amiga cercana de Pamela Franco, insinuó que el futbolista ya habría saldado esa deuda, lo que explicaría por qué actualmente se les ha visto juntos nuevamente y en actitudes cariñosas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Cueva más amoroso que nunca con Pamela Franco y le regala mágica sorpresa en Ecuador
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Natalia Salas explota al ver simulación de cicatrices de mastectomía para campañas de cáncer de mama

    Querido conductor de TV falleció tras días internado en emergencia y revelan sus DESGARRADORAS palabras: "No podía respirar"

    Melissa Loza impacta al revelar cómo es la relación entre su hija mayor y Roberto Martínez

    Daniela Darcourt sorprende al tomar drástica decisión tras su ruptura con Waldir Felipa y el ‘hijo’ que tuvieron juntos

    Ricardo Morán no puede más y llora desgarradoramente en 'Yo Soy' con tributo a Whitney Houston

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Novio de Daniela Darcourt responde tras ‘ampay’ con otra mujer? Bailarín comparte insólita publicación

    Maju Mantilla rompe el silencio tras 'ABANDONAR' su hogar con Gustavo Salcedo: “Nunca he faltado a mis hijos”

    Gustavo Salcedo filtra el ‘nidito de amor’ de su aún esposa Maju Mantilla y productor de Latina

    Isabel Acevedo no aguanta las lágrimas al demostrar el verdadero vínculo con hija de Christian Domínguez

    Karla Tarazona sorprende al aparecer con su ‘nueva pareja’ y pide perdón a Christian Domínguez: "Me tocaba"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;