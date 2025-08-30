Wapa.pe
ES OFICIAL | Esta es la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

Josimar responde fuerte tras anuncio de embarazo de su 'prima' y niega paternidad: "Nunca tuve intimidad con ella"

Josimar defendió su reputación a través de un comunicado en redes sociales, rechazando las acusaciones de paternidad y advirtiendo sobre la difamación agravada.

    Josimar responde fuerte tras anuncio de embarazo de su 'prima' y niega paternidad: "Nunca tuve intimidad con ella"
    Josimar responde tras anuncio de embarazo de su 'prima' | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Josimar responde fuerte tras anuncio de embarazo de su 'prima' y niega paternidad: "Nunca tuve intimidad con ella"

    El salsero Josimar volvió a estar en el ojo de la tormenta tras las declaraciones de Verónica González, joven venezolana que asegura estar embarazada y lo señala como el padre. El cantante, sin embargo, salió al frente para defenderse con contundencia. En un comunicado publicado en sus redes sociales, negó rotundamente cualquier vínculo con la gestación y anunció que tomará medidas legales.

    wapa.pe

    Josimar responde con firmeza tras acusaciones de paternidad de su ‘prima’

    El cantante Josimar Fidel decidió romper su silencio tras la polémica que desató Verónica González, una joven venezolana a la que él mismo presentó en el pasado como su ‘prima’, y quien aseguró estar embarazada.

    A través de un mensaje en sus redes sociales, el salsero fue tajante al rechazar cualquier señalamiento que lo vincule con la gestación. “Jamás, nunca toqué a la señora o tuve intimidad con ella. Le pido, por favor, que deje de estar haciendo estas insinuaciones, porque yo tengo familia y eso no solo me hace daño a mí, sino a toda mi familia”, expresó con firmeza.

    wapa.pe

    El artista también dejó en claro que no permitirá que su nombre quede manchado por rumores y advirtió que está dispuesto a acudir a instancias legales si las acusaciones persisten.

    “Lo que ella está haciendo se llama difamación agravada y eso tiene pena de cárcel. Si continúa la señora haciendo esas insinuaciones, la voy a denunciar y voy a proceder legalmente. Esto no es una amenaza, es defenderme de mis derechos”, advirtió.

    wapa.pe

    Verónica González arremete contra Josimar

    Verónica González, la joven venezolana que en su momento fue presentada como la ‘prima’ de Josimar, volvió a encender la polémica en torno al cantante de salsa. En entrevista con Trome, confirmó que se encuentra embarazada y aseguró que el bebé que espera es fruto de la relación que mantuvo con el artista en España.

    "Me tomó por sorpresa, pero estoy muy tranquila", señaló con serenidad. La futura madre reveló, además, que el propio Josimar le habría pedido tener un hijo y que no se opone a una eventual prueba de ADN. "Lo tendría que conversar con él, pero el que no la debe no la teme", añadió.

    La joven no dudó en lanzar duras críticas contra el intérprete por negar la paternidad y cuestionar su versión de los hechos. "Es poco hombre, todo lo que sale de su boca es mentira, así como cuando dijo que era su prima y que no estuvo conmigo en un hotel, que era la mujer de su primo y un sinfín de cosas más. Pienso que no tiene los ‘cojones’ suficientes para afrontar nada en su vida", expresó con contundencia.

    Josimar responde fuerte tras anuncio de embarazo de su 'prima' y niega paternidad: "Nunca tuve intimidad con ella"
    ;