Josimar REGALA lujoso camionetón a María Fe tras destaparse su INFIDELIDAD con la supuesta “prima”

Tras revelarse los encuentros íntimos de Josimar con Verónica Gonzáles , el salsero sorprendió a María Fe con una camioneta.

Josimar vuelve a encender la polémica y no precisamente por su música. El salsero ha sido blanco de críticas tras destaparse una nueva infidelidad a María Fe Saldaña, madre de su última hija. La controversia estalló luego de que Verónica Gonzáles revelara encuentros íntimos con el cantante. Sin embargo, en medio del escándalo, sorprendió al obsequiarle a María Fe una lujosa camioneta, gesto que ha generado aún más comentarios.

Josimar sorprende a María Fe Saldaña con lujosa camioneta

Luego de protagonizar un nuevo escándalo en la farándula peruana por su reciente infidelidad a María Fe y los polémicos calificativos que le dirigió, el líder de Josimar y su Yambú volvió a acaparar la atención de sus seguidores.

El salsero optó por sorprender a la madre de su última hija con una moderna camioneta, un gesto que dejó impactados a sus fanáticos y desató múltiples comentarios en redes sociales.