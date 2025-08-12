Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perro de Onelia Molina MUERDE EN VIVO a Janet Barboza en ‘América Hoy’; conductora sorprende con su reacción

María Fe Saldaña acusa a Josimar de culparla por infidelidad: “Tú no me prestas atención”

La tensa relación entre Josimar y María Fe Saldaña vuelve a captar atención tras la difusión de una llamada donde se revela un intento de justificar su infidelidad.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    María Fe Saldaña acusa a Josimar de culparla por infidelidad: “Tú no me prestas atención”
    Josimar culpó a María Fe Saldaña de su propia infidelidad | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    María Fe Saldaña acusa a Josimar de culparla por infidelidad: “Tú no me prestas atención”

    La relación entre Josimar y María Fe Saldaña vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Una conversación filtrada por el programa de Magaly Medina expone tensos momentos entre el cantante y su expareja. En la grabación, la joven destapa cómo el salsero habría intentado justificar su supuesta infidelidad con su “prima” venezolana.

    wapa.pe

    VER MÁS: Angie Arizaga y Jota Benz dejan el Perú con su bebé por conmovedor motivo: "Parece un sueño"

    María Fe Saldaña revela que Josimar la culpó por infidelidad

    El programa de Magaly Medina destapó un nuevo capítulo en la historia entre María Fe Saldaña y Josimar. Esta vez, se difundió una grabación telefónica entre la joven y Verónica González, la mujer conocida como la supuesta “prima” del salsero, con quien él habría tenido un romance paralelo.

    En el audio, se escucha a María Fe relatar cómo el cantante habría intentado justificar su infidelidad responsabilizándola a ella misma. “Yo lo llamé y le dije: ¿Quién es esa chica? No, que ella sale con Giane. ¿Por qué le agarras la mano? ¿Quién es? No, que es porque tú me dejas de hablar si tú sabes que, si yo no tengo tu atención, yo no puedo estar tranquilo, porque tú no me prestas atención”, dijo Saldaña, recordando la explicación que recibió.

    Pero la conversación no quedó ahí. María Fe también contó que, días antes, Josimar le lanzó fuertes palabras que la dejaron marcada.

    “Yo lo bloqueé porque él lo que te dijo que yo era una buena para nada y todo, me lo dijo a mí dos días antes, porque no le contesté el teléfono en una hora que me fui a sacar mi licencia y yo lo bloqueé y le dije que ya estaba harta, que podía hacer con su vida lo que quería, si quería podía conseguir una mujer al día siguiente, no me interesaba”, afirmó sin rodeos.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Padre de Suheyn Cipriani SE QUIEBRA al enterarse que su hija sufrió abuso a los 7 años: "Debí estar ahí"

    Josimar responde con burla a las acusaciones de infidelidad

    Josimar Fidel vuelve a estar en el centro de la polémica tras ser acusado de engañar a María Fe Saldaña, madre de sus dos hijos. El salsero fue captado en Valencia, España, tomado de la mano y besando a una mujer a la que presentó como su “prima de cariño”.

    La historia dio un giro cuando Verónica González, la venezolana con la que fue visto, decidió romper su silencio. Ella aseguró que mantuvo una relación con el cantante y que desconocía que él seguía vinculado sentimentalmente con Saldaña.

    Lejos de guardar silencio, el intérprete de Con la misma moneda decidió reaccionar en redes sociales. En sus historias de Instagram, compartió una publicación que parecía minimizar las acusaciones: “Me dicen mujeriego jajaja. Ahora sale una bomba”, escribió junto a una fotografía en la que aparece haciendo una mueca burlona.

    En la siguiente historia, Josimar aclaró a qué se refería con “la bomba”. No era una confesión, sino el anuncio de su nueva canción, aprovechando el revuelo mediático que la controversia ha provocado.

    SOBRE EL AUTOR:
    María Fe Saldaña acusa a Josimar de culparla por infidelidad: “Tú no me prestas atención”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Ernesto Pimentel conmueve al revelar íntimo dolor por la pérdida de un hijo: "Dejó un vacío muy doloroso"

    Así fue el fastuoso quinceañero de la nieta de César Acuña que costó más de S/500 mil: “Solo un familiar lo superaría”

    Lourdes Sacín y su radical transformación de vida: De exitosa periodista en TV a PERDERLO TODO por Andy V

    Beto Ortiz corta grabación de EVDLV de Suheyn Cipriani porque su padre se enteró de lo abusos que sufrió

    Magaly Medina conmueve con su reacción tras las desgarradoras confesiones de Suheyn Cipriani en EVDLV

    Lo más vistos en Farándula

    Chabuca Granda: La impactante historia de superación de una mujer que conquistó el mundo

    ¿Qué pasó con la popular vedette Yesabella? Dejó el Perú tras el escándalo sexval revelado por Magaly Medina

    Hermana de César Vega envía POTENTE mensaje tras confesiones de Suheyn Cipriani en ‘El valor de la verdad': "Fiel creyente del karma"

    Richard Acuña y la inédita cantidad de hijos que tiene en el Perú: ¿Quiénes son sus madres?

    Miss Perú: Conoce el trágico final que tuvo una ex reina de belleza y el por qué inspiró un vals criollo

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;