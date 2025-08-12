La tensa relación entre Josimar y María Fe Saldaña vuelve a captar atención tras la difusión de una llamada donde se revela un intento de justificar su infidelidad.

La relación entre Josimar y María Fe Saldaña vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Una conversación filtrada por el programa de Magaly Medina expone tensos momentos entre el cantante y su expareja. En la grabación, la joven destapa cómo el salsero habría intentado justificar su supuesta infidelidad con su “prima” venezolana.

María Fe Saldaña revela que Josimar la culpó por infidelidad

El programa de Magaly Medina destapó un nuevo capítulo en la historia entre María Fe Saldaña y Josimar. Esta vez, se difundió una grabación telefónica entre la joven y Verónica González, la mujer conocida como la supuesta “prima” del salsero, con quien él habría tenido un romance paralelo.

En el audio, se escucha a María Fe relatar cómo el cantante habría intentado justificar su infidelidad responsabilizándola a ella misma. “Yo lo llamé y le dije: ¿Quién es esa chica? No, que ella sale con Giane. ¿Por qué le agarras la mano? ¿Quién es? No, que es porque tú me dejas de hablar si tú sabes que, si yo no tengo tu atención, yo no puedo estar tranquilo, porque tú no me prestas atención”, dijo Saldaña, recordando la explicación que recibió.

Pero la conversación no quedó ahí. María Fe también contó que, días antes, Josimar le lanzó fuertes palabras que la dejaron marcada.

“Yo lo bloqueé porque él lo que te dijo que yo era una buena para nada y todo, me lo dijo a mí dos días antes, porque no le contesté el teléfono en una hora que me fui a sacar mi licencia y yo lo bloqueé y le dije que ya estaba harta, que podía hacer con su vida lo que quería, si quería podía conseguir una mujer al día siguiente, no me interesaba”, afirmó sin rodeos.

Josimar responde con burla a las acusaciones de infidelidad

Josimar Fidel vuelve a estar en el centro de la polémica tras ser acusado de engañar a María Fe Saldaña, madre de sus dos hijos. El salsero fue captado en Valencia, España, tomado de la mano y besando a una mujer a la que presentó como su “prima de cariño”.

La historia dio un giro cuando Verónica González, la venezolana con la que fue visto, decidió romper su silencio. Ella aseguró que mantuvo una relación con el cantante y que desconocía que él seguía vinculado sentimentalmente con Saldaña.

Lejos de guardar silencio, el intérprete de Con la misma moneda decidió reaccionar en redes sociales. En sus historias de Instagram, compartió una publicación que parecía minimizar las acusaciones: “Me dicen mujeriego jajaja. Ahora sale una bomba”, escribió junto a una fotografía en la que aparece haciendo una mueca burlona.