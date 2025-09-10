Dayron Martin SORPRENDE con INSOLITA publicación hacia Anhelí Arias tras revelar infidelidad con Pamela López

Dayron Martin sorprendió con publicaciones hacia Anelhí Arias tras las fuertes acusaciones de infidelidad con Pamela López . ¿Reconciliación a la vista o solo nostalgia?

La polémica alrededor de Pamela López, ex de Christian Cueva, sumó un nuevo capítulo luego de que Anelhí Arias, exesposa de Dayron Martin, asegurara que la animadora de eventos fue amante del músico durante su matrimonio. Pese a la controversia, Martin reapareció en redes con inesperadas publicaciones que encendieron rumores de reconciliación.

El testimonio de Anelhí Arias sobre la supuesta infidelidad

En una entrevista exclusiva, Anelhí Arias aseguró que Pamela López fue “la otra” en su relación con Dayron Martin cuando él aún era parte de Los Villacorta. Según su relato, los rumores en Trujillo eran constantes y ella misma sufrió las consecuencias.

“Para mí ella fue una amante, lo mismo que ella le reclama a Pamela Franco, ella fue la Pamela Franco en mi vida porque sufrí y lloré mucho”, expresó Arias, revelando que la traición la marcó profundamente.

Arias añadió que, mientras atravesaba una separación temporal con Martin, sus allegados le advertían que veían a Pamela junto a él en conciertos y hasta en el bus de la agrupación musical.

Dayron Martin responde con inesperados gestos en redes

Lejos de confrontar las acusaciones, Dayron Martin llamó la atención con publicaciones que parecieron dirigidas a su exesposa. El cantante reposteó una portada de revista donde Arias aparecía como protagonista bajo el titular: “Anhelí Arias: de porrista a empresaria”, agregando emojis de admiración.

Además, compartió imágenes de Luciana, la hija que tiene con Anelhí, resaltando su belleza y el orgullo que siente por ella: “Mi hija Luciana Martin”, escribió, lo que fue interpretado como un intento de acercamiento a su familia.