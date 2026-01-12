El romance entre Dilbert Aguilar y La Ñañita fue una de las parejas más queridas de la cumbia peruana.

La Ñañita y Dilbert Aguilar: ¿Por qué se ROMPIÓ el romance de más de una década entre los artistas? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

La Ñañita y Dilbert Aguilar: ¿Por qué se ROMPIÓ el romance de más de una década entre los artistas? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

¿Se acabó el amor? La historia de amor entre Claudia Portocarrero, conocida como “La Ñañita”, y el cantante Dilbert Aguilar llegó a su fin tras varios años de relación marcados por el trabajo constante y una convivencia casi permanente. Lo que empezó como un romance sólido terminó diluyéndose entre la rutina, el desgaste emocional y revelaciones que salieron a la luz tiempo después.

En un primer momento, el artista explicó que la separación se debió al cansancio generado por compartir prácticamente todo: escenarios, giras, ensayos y también la vida cotidiana. Esa cercanía constante, según él, eliminó el espacio necesario para extrañarse y mantener viva la chispa. Con el paso del tiempo, la relación sentimental fue transformándose en una amistad, al punto de sentirse más como compañeros que como pareja.

Sin embargo, la versión de Claudia Portocarrero agregó un giro mucho más delicado a esta historia. Años después de la ruptura, la exbailarina reveló que descubrió una infidelidad por parte del cantante, quien habría tenido una hija fuera de la relación. La situación se volvió aún más dolorosa cuando, según su testimonio, se enteró de la existencia de una segunda hija, justo en una etapa en la que ambos planeaban casarse.

Estas revelaciones cambiaron por completo la percepción pública sobre el fin del romance. Si bien el propio Dilbert habló inicialmente de monotonía y desgaste como causas principales, Claudia dejó en claro que la traición y las mentiras fueron determinantes para cerrar definitivamente ese capítulo de su vida.