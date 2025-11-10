Wapa.pe
Dilbert Aguilar preocupa a fans: cantante será operado para colocarse prótesis tras fractura en la cadera

Dilbert Aguilar reveló que será operado de la cadera luego de sufrir una fuerte caída que terminó con una fractura de cadera. Pese al dolor, el cantante sigue realizando sus presentaciones mientras se mantiene optimista.

    Dilbert Aguilar confirmó que la próxima semana recibirá una prótesis. | Composición Wapa
    El popular cantante de cumbia Dilbert Aguilar sorprendió a sus seguidores al confirmar que será sometido a una cirugía de cadera luego de sufrir una fuerte caída. Aunque en un inicio pensó que se trataba de un golpe leve, los exámenes médicos revelaron una fractura que requiere intervención quirúrgica inmediata.

    A pesar de la difícil noticia, el intérprete de “Vuelve” mantiene su característico buen humor y asegura que esta nueva etapa será solo un reto más en su carrera.

    Dilbert Aguilar revela cómo ocurrió el accidente

    Durante una entrevista con La Chola Chabuca, el “Pequeño Gigante de la Cumbia” relató lo sucedido con una sonrisa: “Tuve una caída y me fracturé la cadera”, contó entre risas.

    Sin embargo, luego admitió que la situación fue más seria de lo que imaginó. “Al principio me reía del roche, pero cuando intenté pararme sentí la realidad”, explicó.

    El músico relató que no sintió dolor en un primer momento, lo que lo llevó a minimizar el golpe. Horas después, los médicos confirmaron la fractura y le recomendaron una cirugía para evitar futuras complicaciones.

    El cantante anunció que le pondrán una prótesis

    El artista peruano afronta la situación con serenidad y optimismo. En conversación con el programa de Ernesto Pimentel, aseguró que está listo para operarse: “Me van a poner una prótesis, así que creo que es lo mejor”, afirmó.

    Aguilar explicó que la intervención busca devolverle movilidad y prevenir secuelas. Aunque la recuperación será larga, confía en que pronto volverá a los escenarios: “No me dolía, pero ya me di cuenta de lo que es. Ahora toca cuidarme”, señaló.

    Dilbert expresa que debe cumplir con su público

    Aun con dificultades para caminar, Dilbert no ha dejado de trabajar. Semanas atrás, ofreció una presentación en silla de ruedas y conquistó a su público con la misma energía de siempre. “Debo cumplir con mi público, ellos me han dado todo”, comentó el cantante.

    Su profesionalismo fue aplaudido por los fans, que inundaron las redes sociales con mensajes de aliento y admiración. “Él no se rinde”, escribieron algunos usuarios, destacando su compromiso con la música.

    Un mensaje de esperanza

    Con la operación a la vuelta de la esquina, Dilbert Aguilar asegura que esta experiencia le ha dejado una gran lección. “Pensé que era una caída simple, pero aprendí que hay que escucharse”, reflexionó.

    El artista aprovechó para agradecer el apoyo de sus seguidores y colegas. Su fortaleza, carisma y amor por la cumbia lo mantienen positivo ante cualquier adversidad. “Me espera una operación, pero volveré a cantar como siempre”, prometió el intérprete.

