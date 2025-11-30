Natalie Vértiz ha encendido las redes sociales con un video en TikTok que muchos consideran significativo en medio de los rumores sobre su relación con Yaco Eskenazi.

Natalie Vértiz comparte mensaje en medio de rumores de romance de Ethel Pozo con Yaco Eskenazi | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Los rumores en torno a la relación de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi siguen encendiendo las redes, pero esta vez fue la propia modelo quien generó sorpresa con una publicación que muchos consideran significativa. Un reciente video compartido en TikTok abrió la conversación sobre cómo estaría viviendo este momento. Su gesto, breve pero poderoso, llamó la atención de miles de usuarios y alimentó nuevas interpretaciones.

Natalie Vértiz sorprende con mensaje en medio de rumores

La tensión mediática alrededor del matrimonio de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi continúa creciendo, y mientras las redes buscan respuestas, la modelo ha preferido evitar declaraciones directas. Aun así, una reciente publicación en TikTok llamó la atención de miles de usuarios, pues dejó entrever cómo atraviesa este momento de incertidumbre.

En el clip, se observa a una mujer interpretando un fragmento de la canción ‘FourFiveSeconds’ de Rihanna, donde se escucha: “‘Cause all of my kindness is taken for weakness (Porque toda mi bondad es tomada por debilidad)”, una línea que muchos interpretaron como una señal del estado emocional de la conductora.

La modelo compartió mensaje en su cuenta de TikTok (TikTok Natalie Vértiz)

Con este gesto, la figura de ‘Estás En Todas’ marca distancia de los comentarios que vinculan a su esposo con Ethel Pozo, un rumor que carece de pruebas pero que ha generado un estallido mediático en el ambiente artístico. La especulación sobre una posible infidelidad ha puesto nuevamente en la mira a una de las parejas más queridas de la última década.

Exproductora aclara rumores que involucran a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

El reciente revuelo generado en redes comenzó cuando un podcast difundió un rumor que vinculaba sentimentalmente a Ethel Pozo con Yaco Eskenazi, encendiendo de inmediato el debate digital. Ante la rápida propagación de la especulación, una voz clave de aquella época decidió dar un paso al frente para aclarar la situación.

Pati Lorena, exproductora del espacio donde ambos trabajaron, conversó con Instarándula y descartó tajantemente que hubiera existido algo entre ellos.

"Es mentira, eso es mentira. La chica que ha llamado no tiene ni idea de lo que habla. Fue un chisme. Yo trabajé en esa época con Ethel y Yaco y sé que es mentira", comentó.