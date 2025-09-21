Dilbert Aguilar causa preocupación al presentarse en concierto en silla de ruedas: “Tengo que cumplir con mis compromisos”

Dilbert Aguilar confesó que sufrió un accidente durante la grabación de un videoclip, lo que le ocasionó una fractura en la cadera. Aun así, el artista dejó en claro que no piensa alejarse de los escenarios.

“Sufrí un accidente, me caí trabajando y grabando un videoclip. Me hice una pequeña fractura en la cadera, pero me siento bien y estoy cantando en silla de ruedas. No puedo dejar de cumplir mis compromisos”, relató.

Lejos de mostrarse derrotado, el popular intérprete aseguró que continuará con su carrera mientras se recupera. “Seguiré trabajando y así me van a seguir viendo (en silla de ruedas) hasta que me recupere. Gracias a Dios que el público me acepta, me ovaciona y me quiere”, añadió, emocionado por el respaldo de sus seguidores.

Niega separación con su esposa

El drama llegó cuando Jhazmín Gutarra, madre de su hija, declaró en un en vivo de TikTok que la relación había terminado. “¿Te separaste? Sí, Angelita”, respondió con la voz entrecortada, reconociendo lo difícil de la situación.

Sin embargo, Dilbert Aguilar salió al frente para desmentirla y aclarar que su vínculo con Jhazmín se mantiene firme. “Estoy bien con mi familia, estamos juntos y nunca nos hemos separado, o sea, después de hace un par de 4 años, 3 años por ahí. Estamos bien, tenemos una buena relación, bien con mi familia, estoy bien con mi salud y estoy bien con el trabajo”, aseguró.