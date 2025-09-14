Wapa.pe
Dilbert Aguilar reaparece en silla de ruedas tras cirugía y conmueve con un sentido mensaje a sus seguidores

Días atrás, Dilbert Aguilar generó preocupación al cantar en silla de ruedas y ser visto ingresando al Hospital Cayetano Heredia.

    Dilbert Aguilar reapareció ante el público tras ser sometido a una operación de emergencia debido a una fisura en la cadera ocasionada por un accidente. El cantante de cumbia, reconocido por su energía en el escenario, sorprendió a sus seguidores al presentarse en silla de ruedas durante sus recientes conciertos, demostrando fortaleza y compromiso con su carrera. Mediante un video difundido en sus redes sociales el 13 de septiembre, el artista explicó su estado actual y agradeció el apoyo recibido.

    Dilbert Aguilar reaparece tras cirugía de emergencia

    El accidente de Dilbert Aguilar ocurrió días atrás, cuando el ‘Gigante de la Cumbia’ sufrió una caída que le ocasionó una fisura en la cadera. De acuerdo con su testimonio, los médicos le advirtieron que no debía apoyar la pierna afectada.

    Esto lo obligó a cancelar su participación en un concierto previsto en Masuko, Madre de Dios, y a someterse a una cirugía en el Hospital Cayetano Heredia, donde fue visto ingresando junto a Jhazmín Gutarra, su expareja y madre de su hija. "Hace unos días tuve un pequeño accidente donde me hice una fisura en la cadera y los médicos me detectaron que no debo pisar ni usar la parte donde está la fractura", explicó.

    Pese a este panorama, Aguilar optó por continuar con sus compromisos artísticos, ahora desde una silla de ruedas. "Como todo responsable, como me debo a mi público y a los empresarios que han confiado en mí, estoy cumpliendo mis presentaciones en una silla de ruedas. Me van a seguir viendo así por algunos días hasta que sane", afirmó el líder de la orquesta La Tribu.

    Dilbert Aguilar agradece el respaldo de sus seguidores

    El reconocido intérprete de “Y no te preocupes por mí” compartió un mensaje cargado de optimismo, asegurando que su recuperación avanza de manera positiva. "Estoy bien. Muchísimas gracias de corazón a toda la gente linda que me ha escrito, me ha llamado, ha comentado. Hay Dilbert para rato", expresó con una sonrisa, mientras de fondo sonaba uno de sus éxitos más recordados.

    Su decisión de seguir trabajando, incluso desde una silla de ruedas, ha sido vista como un ejemplo de entrega y profesionalismo. Con estas palabras, Aguilar no solo llevó calma a sus fanáticos, sino que también reafirmó su pasión por la música y su compromiso con quienes lo acompañan a lo largo de su trayectoria.

    SOBRE EL AUTOR:
    Dilbert Aguilar reaparece en silla de ruedas tras cirugía y conmueve con un sentido mensaje a sus seguidores
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

