Jhazmín Gutarra fue consultada por una reportera del magacín de América Televisión sobre su separación con Dilbert Aguilar, luego de que ella misma lo ventilara en una transmisión en vivo. Jibaja no quiso negarlo más y aceptó que todo llegó a su final: “Sí, no quiero dar más detalles. Cada uno está en sus cosas”.

“Los temas con Dilbert está todo tranquilo por el bien de mi hija. (¿Siguen trabajando juntos, viviendo juntos?) Por el momento no, yo ya voy a retomar de repente porque es un proceso que no es fácil”, expresó en entrevista con América Hoy, evidenciando el impacto emocional que ha tenido el escándalo en su vida diaria.

La cantante explicó que no están trabajando juntos actualmente, aunque ambos continúan como socios en la empresa musical que comparten. “Muchas personas no se miden, tengo tantos comentarios en redes que a mí me afecta, pero no me queda de otra y tengo que seguir. No estamos trabajando juntos”, dijo.