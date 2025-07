Sin embargo, al ser preguntada directamente sobre si continúa trabajando con el cantante o si aún conviven, su respuesta fue clara. “Por el momento no (sobre trabajar) yo ya voy a retomar de repente, no sé en cuánto tiempo esté retomando porque es un proceso, no es fácil”, comentó, dando a entender que el distanciamiento también alcanzó el plano laboral.

Jhazmín reconoció que la situación no ha sido sencilla y que ha recibido duras críticas en redes sociales. “Muchas personas pueden verme de repente, no se miden. Tengo tantos comentarios en redes que a mí me afecta, pero no me queda de otra y tengo que seguir”, expresó con franqueza.