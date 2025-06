“Yo no tengo nada en contra de ella, jamás lo he tenido, porque como dicen, lo que no fue en mi año no me hace daño, pero durante mi relación con él yo merecía una línea de respeto. Es mi opinión” , dijo Jhazmín sobre Portocarrero.

Ante las acusaciones de infidelidad de Jhazmín, Dilbert manifestó durante el programa: “Es algo que no me enorgullece, no me deja alzar el pecho, porque es algo de lo que yo me arrepiento. Por esas cosas he perdido mucho en la vida. Como ahora. El problema con mi esposa. Tuvimos momentos críticos porque ninguno de los dos ha sido una santa paloma, tuvimos problemas, eso nadie lo sabe”.