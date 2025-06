Dilbert Aguilar sorprende con mensaje tras volver con Jhazmín Gutarra: "Que me digan sacolargo"

En medio de una tormenta mediática por acusaciones de infidelidad, Dilbert Aguilar decidió dejar de lado el silencio y hablar sin filtros sobre su vida personal. Acompañado de su esposa Jhazmín Gutarra , el cantante de cumbia reapareció en el programa ‘Esta Noche’ de La Chola Chabuca para confirmar que, pese al escándalo, ambos han apostado por seguir juntos. Y lo hizo con una frase que rápidamente se volvió viral: “Que me digan sacolargo si quieren”.

El artista reconoció que no está pasando por un momento fácil, pero aseguró que su relación con Jhazmín ha resistido golpes peores. “Hemos cometido errores, sí. Pero seguimos luchando por nuestra hija, por nuestra familia. Que me critiquen, que me digan cachudo, sacolargo, lo que sea. Estoy donde quiero estar”, expresó con firmeza.