Hombre que acusa de infiel a esposa de Dilbert Aguilar reveló promesa de amor que ella le hizo: "Todo está guardado"

Desde el extranjero, Christian Boza aseguró haber mantenido una relación amorosa de tres años —entre 2018 y 2021— con la esposa de Dilbert Aguilar . El hombre indicó que, a diferencia de lo que el público podría pensar, el romance no fue clandestino, todo lo contrario, Gutarra lo presentó como su pareja ante familiares y amigos.

“Yo sin darme cuenta fui el amante. Ella me juró que estaba distanciada, que ya no vivía con él. Me decía que su relación con Dilbert era solo una formalidad por el tema de los papeles”, expresó durante la entrevista vía Zoom con "Magaly TV: La firme".