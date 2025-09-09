Wapa.pe
Corte de agua en Lima martes 9 de septiembre: Sedapal suspenderá el servicio en 6 distritos hasta 12 horas

Dilbert Aguilar sufre grave accidente previo a su show y alarma por cirugía urgente: "No puedo moverme"

Dilbert Aguilar preocupa a sus fans tras sufrir accidente y fracturarse la cadera; será sometido a delicada operación.

    Dilbert Aguilar sufre grave accidente previo a su show y alarma por cirugía urgente: "No puedo moverme"
    Dilbert Aguilar sufre accidente
    Dilbert Aguilar sufre grave accidente previo a su show y alarma por cirugía urgente: "No puedo moverme"

    Dilbert Aguilar vuelve a preocupar a sus seguidores tras enfrentar un nuevo episodio crítico en su salud. Luego de haber luchado por su vida en UCI en 2024 debido a una neumonía, el cantante reapareció en un video previo a su presentación en Masuko para anunciar que sufrió un fuerte accidente, el cual comprometió seriamente su bienestar y lo dejó en una situación delicada.

    wapa.pe

    Dilbert Aguilar sufre accidente y será operado de emergencia

    Tras una complicada separación de su esposa Jhazmín Gutarra, quien le fue infiel en reiteradas ocasiones, Dilbert Aguilar vuelve a ser noticia luego de ausentarse en un concierto en Masuko debido a un grave accidente ocurrido días atrás, situación que generó gran preocupación entre sus seguidores.

    Con evidente malestar, el cantante explicó que sufrió una fractura de cadera, aunque evitó dar detalles sobre cómo y dónde ocurrió el incidente. En un inicio creyó que no era de gravedad, pero el diagnóstico médico lo obligó a cancelar sus presentaciones para prepararse para una delicada operación.

    Hola amigos de Masuko, soy Dilbert Aguilar, estoy apenado y triste por no poder acompañarlos. Hace dos días tuve un accidente, me fracturé la cadera, pensé que era leve y planeaba viajar, pero los doctores me han inmovilizado. No puedo moverme para que me operen”, comentó en un video.

    Asimismo, aclaró que ni la Municipalidad ni los organizadores tienen responsabilidad en lo sucedido, solicitando paciencia y apoyo a sus fans en este difícil momento. “Esto no es culpa de la Municipalidad, ni del alcalde, ni de los organizadores. Fue un accidente y me apena mucho, gracias por su comprensión”, añadió en el clip difundido por Instarándula, de Samuel Suárez. Finalmente, se conoció que cuenta con el respaldo incondicional de Jhazmín Gutarra, madre de su última hija, quien lo acompaña durante todo el proceso.

    wapa.pe

    Dilbert Aguilar revela mala praxis en su internamiento UCI

    Tras superar una delicada etapa en la UCI en 2024, Dilbert Aguilar sorprendió al revelar que durante su internamiento los médicos de la clínica le propusieron procedimientos que su propio especialista consideró innecesarios, evitando así un riesgo mayor.

    El cantante recordó lo duro que fue permanecer en cuidados intensivos, donde incluso llegó a sentir que su vida corría peligro. Relató que estar conectado a un tubo le generaba una angustia indescriptible: no podía respirar ni tragar saliva, lo que definió como una experiencia “terrible”. Aguilar confesó que en esos días oscuros pensó en la muerte, aunque lo que lo mantuvo firme fue el amor por su familia y las ganas de volver a casa.

