Dilbert Aguilar orgulloso papá: su hija Tamara brilla como sargento en ejército de EE.UU. y estudia DESAFIANTE carrera profesional

No todos los días un padre se entera que su hija quiere convertirse en militar, y Dilbert lo recuerda con sorpresa y admiración: “ Era desordenada y dormía mucho, por eso cuando me dijo que entraría al Ejército, yo le dije: ‘¿Estás loca? Eso no es un juego’, pero esa fue su decisión ”, confesó el cumbiambero en una entrevista con Trome.

Hoy, Tamara no solo ha sido ascendida a sargento , sino que además se encuentra cumpliendo funciones militares en África. Su padre reveló con emoción que ella lo llamó “ entre lágrimas ” para contarle que había sido promovida dentro de la institución. Y eso no es todo: también está estudiando la carrera de Criminología , demostrando que el esfuerzo y la disciplina son parte de su día a día.

Pese a la distancia, Dilbert aseguró que mantiene una buena relación con su hija mayor, aunque no pueden verse tanto como quisieran. “Ella se fue con su mamá, yo firmé la autorización de salida. Después me pesó no poder verla mucho, no estar en sus momentos lindos y críticos, eso es bien triste. Pero cuando venía al Perú, la gozaba al máximo”, relató el cantante con nostalgia.