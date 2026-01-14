El Ministerio de la Mujer activó su equipo llegando a la vivienda de Samahara Lobatón , brindando apoyo y siguiendo protocolos ante casos de violencia.

Samahara Lobatón es visitada por el Ministerio de la Mujer | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

El violento episodio protagonizado por Bryan Torres contra Samahara Lobatón desató una ola de rechazo y preocupación a nivel nacional. Las imágenes difundidas en redes sociales generaron una fuerte reacción de los usuarios en y pusieron el foco en la respuesta inmediata de las autoridades frente a este grave caso de violencia. Tras darse a conocer esto, el Ministerio de la Mujer se pronunció.

Ministerio de la Mujer interviene tras agresión a Samahara Lobatón

Ante lo ocurrido, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) desplegó a su equipo hasta el domicilio donde reside la influencer Samahara Lobatón, en el distrito de Surco, con el objetivo de brindar apoyo y activar los protocolos correspondientes. A través de sus redes sociales, la entidad expresó su postura institucional frente a este tipo de hechos.

“Desde el MIMP manifestamos nuestro rechazo y condena frente a los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”, señaló el ministerio en su cuenta oficial de ‘X’.

Asimismo, detalló que el Programa Nacional Warmi Ñan asumió la atención del caso desde el primer momento. “Respecto al caso de influencer, víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja, en el distrito de Surco, el Programa Nacional Warmi Ñan tomó acción a través de un equipo de profesionales, brindando la atención inicial a la agraviada”.

El MIMP también dejó en claro que el proceso continuará por la vía legal y con el acompañamiento de las autoridades competentes. “Estamos trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional y la Fiscalía para que el caso no quede impune”.

Melissa Klug presenta denuncia tras difusión del video

La reacción de Melissa Klug no se hizo esperar luego de ver las impactantes imágenes de la agresión contra su hija. Profundamente afectada, la empresaria se trasladó a la comisaría de Monterrico para formalizar una denuncia contra Bryan Torres por el grave delito.