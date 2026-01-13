Wapa.pe
Melissa Klug se pronunció por primera vez en el programa Amor y Fuego desde una comisaría y afirmó que, tras conocer y ver el video que generó controversia, Bryan Torres habría intentado atentar contra la vida de Samahara Lobatón.

    Melissa Klug se pronunció públicamente en Amor y Fuego luego de conocer, por primera vez, un video que involucra a Bryan Torres y Samahara Lobatón, material que fue presentado por el programa conducido por Rodrigo González. La influencer expresó su profunda indignación tras enterarse del contenido de las imágenes.

    Según manifestó, desconocía por completo la existencia de dicho video y, tras verlo, decidió acudir a una comisaría. Visiblemente alterada, arremetió contra el cantante y afirmó que este habría atentado contra la vida de su hija.

    Melissa Klug es captada en una comisaría tras revelarse que Bryan Torres habría agredido a su hija Samahara Lobatón

    Melissa Klug protagoniza tenso momento en comisaría tras revelación sobre Bryan Torres

    La popular ‘Chalaca’ reaccionó con dureza al ser consultada por el espacio de espectáculos. En un primer momento, respondió mediante mensajes de texto en los que lanzó fuertes calificativos contra Torres, dejando en evidencia su indignación por lo que acababa de conocer.

    Posteriormente, ya desde la comisaría, la expareja de Jesús Barco apareció ante las cámaras visiblemente afectada. Entre lágrimas, aseguró que el material audiovisual mostraría una situación extremadamente grave y reiteró que, a su juicio, la vida de su hija estuvo en riesgo.

    La empresaria señaló que las imágenes la dejaron en estado de shock por su dureza y que nunca imaginó enfrentarse a una situación de esa magnitud. La entrevista completa será transmitida este martes en vivo por la señal de Willax, a partir de las 2:30 de la tarde.

    En dicho espacio se espera conocer si Melissa Klug formalizó alguna denuncia contra Bryan Torres tras acudir a la comisaría, ya que en el adelanto difundido aún no se ha confirmado esa información.

