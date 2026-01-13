Melissa Klug no puede más al ver vídeo de agresión de Bryan contra Samahara: "Qué hijo de..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Melissa Klug se pronunció públicamente en Amor y Fuego luego de conocer, por primera vez, un video que involucra a Bryan Torres y Samahara Lobatón, material que fue presentado por el programa conducido por Rodrigo González. La influencer expresó su profunda indignación tras enterarse del contenido de las imágenes.
Según manifestó, desconocía por completo la existencia de dicho video y, tras verlo, decidió acudir a una comisaría. Visiblemente alterada, arremetió contra el cantante y afirmó que este habría atentado contra la vida de su hija.
Melissa Klug protagoniza tenso momento en comisaría tras revelación sobre Bryan Torres
La popular ‘Chalaca’ reaccionó con dureza al ser consultada por el espacio de espectáculos. En un primer momento, respondió mediante mensajes de texto en los que lanzó fuertes calificativos contra Torres, dejando en evidencia su indignación por lo que acababa de conocer.
Posteriormente, ya desde la comisaría, la expareja de Jesús Barco apareció ante las cámaras visiblemente afectada. Entre lágrimas, aseguró que el material audiovisual mostraría una situación extremadamente grave y reiteró que, a su juicio, la vida de su hija estuvo en riesgo.
La empresaria señaló que las imágenes la dejaron en estado de shock por su dureza y que nunca imaginó enfrentarse a una situación de esa magnitud. La entrevista completa será transmitida este martes en vivo por la señal de Willax, a partir de las 2:30 de la tarde.
En dicho espacio se espera conocer si Melissa Klug formalizó alguna denuncia contra Bryan Torres tras acudir a la comisaría, ya que en el adelanto difundido aún no se ha confirmado esa información.