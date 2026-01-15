Después que Melissa Klug mostró su preocupación por el caso de su hija y sus nietos, la hermana de Samahara reveló cómo se encuentran los menores.

Hermana de SAMAHARA LOBATÓN difundió el paradero del hijo más pequeño de Bryan Torres y su estado | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

La influencer Samahara Lobatón enfrenta una etapa sumamente compleja en su vida personal, luego de que salieran a la luz los presuntos actos de violencia física que habría sufrido por parte de Bryan Torres. En medio de este escenario, su hermana menor, Melissa Lobatón, recurrió a sus redes sociales para dar señales sobre el estado actual del hijo menor de la creadora de contenido.

Melissa Lobatón cuenta cómo se encuentra el hijo menor de Samahara Lobatón

Tras las declaraciones públicas de Melissa Klug, quien manifestó su preocupación por la seguridad de sus nietos, Melissa Lobatón utilizó su cuenta de Instagram para informar dónde se encuentran actualmente los hijos de su hermana. Mediante una fotografía en la que aparece junto a uno de los pequeños, la joven, dedicada al rubro de la repostería, dejó entrever que los menores estarían bajo su cuidado.

De acuerdo con lo observado, la imagen fue tomada el pasado 14 de enero y muestra al niño descansando sobre una cama. Esta publicación surgió luego de que Samahara Lobatón fuera captada abandonando el departamento que compartía con Bryan Torres, lo que ha llevado a especular que los menores se encontrarían ahora en la vivienda de su abuela, conocida como ‘La Blanca de Chucuito’.

Melissa Klug pide intervención de la Fiscalía por el caso de su hija

Melissa Klug no ocultó su angustia al referirse al episodio de violencia que habría vivido Samahara Lobatón. Visiblemente afectada, la empresaria confesó que no ha logrado comunicarse con su hija y teme por su bienestar emocional, especialmente ante la posibilidad de que haya retomado contacto con el presunto agresor.