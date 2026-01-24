Wapa.pe
Samahara Lobatón compartió un fuerte mensaje tras revelarse las agresiones que sufrió por parte del padre de sus hijos. 

    Samahara Lobatón REAPARECE con potente mensaje tras denuncia contra Bryan Torres | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América
    ¡Necesita ayuda! Samahara Lobatón se encuentra pasando quizá uno de los momentos más complicados de su vida. La influencer ha generado preocupación después de minimizar las agresiones que sufrió por parte de Bryan Torres y alejarse de su madre Melissa Klug.

    Recordemos que Melissa Klug fue quien se encargó de realizar la denuncia correspondiente contra el músico; sin embargo a pesar de ello, Lobatón decidió alejarse de toda su familia, incluso los habría bloqueado de todas sus redes sociales.

    Samahara Lobatón reaparece con fuerte mensaje en sus redes

    Tras las fuertes revelaciones de 'La Blanca de Chucuito', en donde afirma que Samahara ha bloqueado a todos sus familiares, la joven comparte un inesperado mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

    Melissa Klug se quiebra y ruega que Samahara se aleje de Bryan: "Me he arrodillado ante Dios y le pedí tanto por mi hija"

    “Dios ve tu corazón, tus luchas y tu esfuerzo. Él conoce tu cansancio, pero también tu capacidad para seguir adelante. Cuando ya no pueda más, recuerda que no estás caminando solo. Dios cree en ti, incluso cuanto tú dudas de ti mismo”.

    Dichas palabras generan preocupación entre los familiares y seguidores de Samahara, pues según su mamá, la creadora de contenido estaría siendo manipulada por su presunto agresor y padre de sus dos últimos hijos Bryan Torres.

