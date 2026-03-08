El abogado de Pamela López confirmó una reunión con Christian Cueva para tratar de poner fin a los desacuerdos legales y llegar a un acuerdo definitivo entre las partes.

La relación entre Christian Cueva y Pamela López continúa generando titulares. Aunque ambos mantienen actualmente nuevas relaciones sentimentales, su vínculo legal como esposos sigue vigente y los desacuerdos entre ellos se han trasladado al ámbito judicial, prolongando un proceso que aún no encuentra una solución definitiva. En ese escenario, el futbolista sorprendió al aparecer públicamente junto al abogado de la madre de sus hijos y su propio representante legal. ¿Lograron llegar a un acuerdo?

Abogado de Pamela López confirma reunión con Christian Cueva para intentar resolver conflicto legal

El sábado 7 de marzo, el abogado Gino Zamora utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una imagen en la que aparece acompañado por Christian Cueva y el abogado del jugador del club Juan Pablo II College. La escena despertó diversas interpretaciones entre los seguidores del caso: algunos especulan sobre una posible conciliación, mientras que otros consideran que este acercamiento podría marcar el inicio de los trámites para formalizar su separación.

El propio letrado explicó el motivo del encuentro y aclaró si el conflicto legal con su patrocinada había llegado a su fin. "Como abogado de Pamela López, el viernes 6 de marzo, se tuvo una reunión con el señor Christian Cueva y su representante legal para poner fin al conflicto judicial", se puede leer en su post.

Según detalló el abogado de la empresaria trujillana, la reunión no significó que ambas partes hayan alcanzado un acuerdo definitivo respecto a los procesos que mantienen tras el fin de su relación.

No obstante, el representante legal resaltó que existe voluntad de diálogo entre ambos para llegar a consensos que prioricen el bienestar de sus hijos. "Esto no significa que hasta la fecha se tenga un acuerdo entre ambas partes; sin embargo, representa un acercamiento para solucionar el conflicto", finalizó el abogado.

Cueva planea su boda con Pamela Franco

La relación entre Christian Cueva y Pamela Franco continúa consolidándose. En una reciente entrevista televisiva, el futbolista habló abiertamente sobre el futuro que imagina junto a la cantante y no descartó dar el siguiente paso en su historia de amor.

La semana pasada, el mediocampista conversó con Juan Carlos Orderique para el programa Sí va a salir. Durante la charla, el conductor le preguntó directamente si tiene planes de matrimonio con su actual pareja. Lejos de esquivar el tema, el jugador respondió con entusiasmo y dejó claro que la artista ocupa un lugar muy importante en su vida.

"Planes con ella, de boda y de muchas cosas, sí, definitivamente con ella tengo muchos sueños, muchas cosas que quiero cumplir y definitivamente es con ella con quien las quiero hacer", indicó.