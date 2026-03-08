Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
URGENTE | ¿Sigue la presencialidad? Colegios privados le dicen no a clases virtuales

Yaco Eskenazi se sincera y lanza INESPERADA revelación sobre el trato de Natalie Vértiz a sus mascotas: "Pobrecitos"

Yaco Eskenazi sorprendió a sus seguidores al revelar en su pódcast cómo viven sus perros en casa con Natalie Vértiz, destacando la atención que reciben de su familia.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Yaco Eskenazi se sincera y lanza INESPERADA revelación sobre el trato de Natalie Vértiz a sus mascotas: "Pobrecitos"
    Yaco Eskenazi sorprende con revelación | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook
    Yaco Eskenazi se sincera y lanza INESPERADA revelación sobre el trato de Natalie Vértiz a sus mascotas: "Pobrecitos"

    Yaco Eskenazi volvió a captar la atención de sus seguidores tras revelar un curioso detalle sobre la dinámica familiar que vive junto a Natalie Vértiz. Durante su pódcast con el Loco Wagner, el exconductor de televisión sorprendió al contar cómo es la relación que tienen en casa con sus mascotas.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Cuando Paolo Guerrero habló de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confesó la razón de su final

    Yaco Eskenazi revela cómo viven sus perros en casa con Natalie Vértiz

    El exchico reality y conductor Yaco Eskenazi dejó sorprendidos a sus seguidores tras contar cómo viven sus mascotas dentro de su hogar junto a Natalie Vértiz. Durante una conversación en su pódcast, el también empresario comentó con humor que los perros de la familia reciben tantas atenciones que, en ocasiones, siente que en su casa hay más preocupación por ellos que por él.

    La revelación surgió mientras dialogaba con el Loco Wagner, momento en el que Eskenazi describió el estilo de vida que tienen sus mascotas y el especial cariño que su esposa y su cuñada sienten por los animales.

    En medio de la charla, Yaco explicó que tanto Natalie como su cuñada son amantes de los animales, algo que se refleja en los cuidados que reciben sus perros dentro del hogar. Según contó, las mascotas disfrutan de amplios espacios, alimentación especial e incluso servicios dedicados para su bienestar.

    “Con Natalie y mi cuñada, son animalovers (Amante de los animales) me hace volar tanto…Según ella, pobrecitos mis perros, mis perros viven en una jato que tiene un jardín gigante, comen unas hamburguesas que son de carne (mejor que las tuyas), tienen un paseador, pobrecitos los perros, o sea, tienen una casita que también duermen en su cama obviamente y hay que cerrarles la puerta porque si no se van, se largan, ¿sabes, están encerrados? No están encerrados, esa es su casa, viven en una mansión, ¿por qué no quieren así a los humanos?”, relató entre risas.

    Durante el episodio, el Loco Wagner bromeó sobre la situación al insinuar que los perros reciben más atención que el propio conductor. Ante ello, Eskenazi no dudó en seguir el juego y confirmar la divertida dinámica familiar.

    “Quieren más al perro que a ti, huev…”, le dijo su compañero y este reafirmó: “100% hay mucha más preocupación por el perro que por mí en mi casa, de todas maneras”, comentó bromeando sobre la situación.

    La anécdota generó diversas reacciones entre los seguidores del exconductor de televisión, quienes tomaron con humor la confesión y destacaron el amor por los animales dentro del hogar que comparte con Natalie Vértiz.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¿Divorcio inminente? Abogado de Pamela López anuncia IMPENSADA reunión con Christian Cueva

    Yaco Eskenazi reafirma su fidelidad a Natalie Vértiz

    El conductor de televisión Yaco Eskenazi volvió a hablar abiertamente sobre su relación con Natalie Vértiz, dejando en claro la firme postura que mantiene respecto a la fidelidad dentro de su matrimonio. Durante una conversación en el pódcast ‘La manada’, el también exchico reality reflexionó sobre su vida en pareja y aseguró que no contempla la posibilidad de serle infiel a la madre de sus hijos.

    A lo largo de la entrevista, el exintegrante de Esto es guerra explicó que el amor y la admiración que siente por su esposa son tan fuertes que no se imagina buscando a otra persona. Para él, la conexión que tiene con Natalie hace que cualquier otra opción pierda sentido. “No veo a nadie mejor que ella”, declaró con total seguridad al referirse a la modelo y empresaria.

    Durante la charla, Eskenazi también profundizó en la manera en que percibe a su esposa dentro de su vida personal. Si bien reconoció que puede notar la belleza de otras mujeres, sostuvo que su pareja ocupa un lugar especial que, para él, resulta imposible de comparar. “Tengo la suerte de sentir y creer que vivo con la mujer más rica del mundo”, expresó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Yaco Eskenazi se sincera y lanza INESPERADA revelación sobre el trato de Natalie Vértiz a sus mascotas: "Pobrecitos"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Cuando Paolo Guerrero habló de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confesó la razón de su final

    ¿Divorcio inminente? Abogado de Pamela López anuncia IMPENSADA reunión con Christian Cueva

    Tula Rodríguez se rehúsa a dar detalles de la cirugía de su hija, pero ella rompe el silencio: "Espero que pase todo pronto"

    Jesús Barco sorprende con fuerte exigencia a Melissa Klug tras quedar varada en una isla fuera del Perú: "Toma un..."

    Maricielo Effio reaparece y desmiente ser trabajadora de limpieza en EE. UU. tras dejar Perú: “Hay que averiguar”

    Lo más vistos en Farándula

    Paolo Guerrero impacta al tomar impensada medida sobre la familia de Ana Paula tras confirmar su ruptura

    Diana Sánchez afirma tener videos de Alejandra Baigorria coqueteando con Israel Dreyfus

    Suheyn Cipriani y Miguel Arce anuncian el FIN de su programa tras solo un mes al aire: “Gracias por creer en nosotros”

    ¿Cuál es la condición de la hija de Tula Rodríguez que la llevó a ser operada por tercera vez?

    Monserrat Seminario deja en shock al revelar detalles íntimos y acusar de ludopatía a Melcochita: "Es cochino"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;