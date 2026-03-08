Yaco Eskenazi sorprendió a sus seguidores al revelar en su pódcast cómo viven sus perros en casa con Natalie Vértiz, destacando la atención que reciben de su familia.

Yaco Eskenazi volvió a captar la atención de sus seguidores tras revelar un curioso detalle sobre la dinámica familiar que vive junto a Natalie Vértiz. Durante su pódcast con el Loco Wagner, el exconductor de televisión sorprendió al contar cómo es la relación que tienen en casa con sus mascotas.

Yaco Eskenazi revela cómo viven sus perros en casa con Natalie Vértiz

El exchico reality y conductor Yaco Eskenazi dejó sorprendidos a sus seguidores tras contar cómo viven sus mascotas dentro de su hogar junto a Natalie Vértiz. Durante una conversación en su pódcast, el también empresario comentó con humor que los perros de la familia reciben tantas atenciones que, en ocasiones, siente que en su casa hay más preocupación por ellos que por él.

La revelación surgió mientras dialogaba con el Loco Wagner, momento en el que Eskenazi describió el estilo de vida que tienen sus mascotas y el especial cariño que su esposa y su cuñada sienten por los animales.

En medio de la charla, Yaco explicó que tanto Natalie como su cuñada son amantes de los animales, algo que se refleja en los cuidados que reciben sus perros dentro del hogar. Según contó, las mascotas disfrutan de amplios espacios, alimentación especial e incluso servicios dedicados para su bienestar.

“Con Natalie y mi cuñada, son animalovers (Amante de los animales) me hace volar tanto…Según ella, pobrecitos mis perros, mis perros viven en una jato que tiene un jardín gigante, comen unas hamburguesas que son de carne (mejor que las tuyas), tienen un paseador, pobrecitos los perros, o sea, tienen una casita que también duermen en su cama obviamente y hay que cerrarles la puerta porque si no se van, se largan, ¿sabes, están encerrados? No están encerrados, esa es su casa, viven en una mansión, ¿por qué no quieren así a los humanos?”, relató entre risas.

Durante el episodio, el Loco Wagner bromeó sobre la situación al insinuar que los perros reciben más atención que el propio conductor. Ante ello, Eskenazi no dudó en seguir el juego y confirmar la divertida dinámica familiar.

“Quieren más al perro que a ti, huev…”, le dijo su compañero y este reafirmó: “100% hay mucha más preocupación por el perro que por mí en mi casa, de todas maneras”, comentó bromeando sobre la situación.

La anécdota generó diversas reacciones entre los seguidores del exconductor de televisión, quienes tomaron con humor la confesión y destacaron el amor por los animales dentro del hogar que comparte con Natalie Vértiz.

Yaco Eskenazi reafirma su fidelidad a Natalie Vértiz

El conductor de televisión Yaco Eskenazi volvió a hablar abiertamente sobre su relación con Natalie Vértiz, dejando en claro la firme postura que mantiene respecto a la fidelidad dentro de su matrimonio. Durante una conversación en el pódcast ‘La manada’, el también exchico reality reflexionó sobre su vida en pareja y aseguró que no contempla la posibilidad de serle infiel a la madre de sus hijos.

A lo largo de la entrevista, el exintegrante de Esto es guerra explicó que el amor y la admiración que siente por su esposa son tan fuertes que no se imagina buscando a otra persona. Para él, la conexión que tiene con Natalie hace que cualquier otra opción pierda sentido. “No veo a nadie mejor que ella”, declaró con total seguridad al referirse a la modelo y empresaria.