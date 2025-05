Flor Polo fue grabada mientras atravesaba un momento difícil en plena calle, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales. Frente a ello, Susy Díaz no tardó en reaccionar, destacando que su hija necesita aprender a salir adelante por sí sola. También expresó su inquietud por la seguridad de Flor tras ser blanco de extorsionadores. Este episodio ha puesto bajo los reflectores la relación madre e hija en tiempos de crisis.

Durante la entrevista, sin rodeos y fiel a su carácter frontal, la excongresista minimizó la relación entre su hija y Yarasca, asegurando que no lo ve como alguien estable o significativo en la vida sentimental de su hija.

"No tengo yerno. Mi hija para todas las noches en la casa, no sé en qué momento sale. Bueno, irá de repente un día a desestresarse, qué persona será. No lo veo como yerno, lo veo como alguien que le hace el mantenimiento", sostuvo.