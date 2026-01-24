Wapa.pe
La cantante Briela Cirilo, de Corazón Serrano, enfrenta críticas durante una transmisión en vivo. Un comentario ofensivo sobre su físico provocó su fuerte reacción.

    Briela Cirilo se defiende de comentarios | Composición: Wapa Captura de pantalla Instagram
    Briela Cirilo, integrante de Corazón Serrano, pasó por un bochornoso momento mientras hacía una transmisión en vivo. La cantante recibió el inescrupuloso comentario de uno de sus seguidores que causó en ella enfurecimiento, lo que hizo que reaccionara respondiéndole de la peor forma al usuario.

    wapa.pe

    Briela Cirilo se defiende tras ofensivo comentario en redes sociales

    Durante una transmisión en redes sociales, la cantante Briela Cirilo se conectó para interactuar con sus fans sobre sus siguientes pasos dentro de la agrupación. Su alegría terminó cuando un cibernauta envió un comentario que no pasó desapercibido, pues este indignó al meterse con el físico de la joven artista.

    Lejos de guardar silencio, Briela decidió encarar este tipo de señalamientos. "No estoy embarazada. Tengo guata, como todo el mundo. Tengo rollos. ¿Si soy muy flaca por qué si tengo guata estoy embarazada?", sostuvo sin titubear.

    Desafortunadamente, este no fue el único mensaje negativo que recibió, pues segundos más tarde, otro usuario le mandó un comentario irrespetuoso y subido de tono, lo que causó la real furia en la artista.

    "Que pena que tu madre te haya criado con ese vocabulario de verdad que hay gente que debió usar preservativo y no dar a luz. A tu mamá debe darle vergüenza ser tu madre", respondió encarando al ofensivo cibernauta.

    wapa.pe

    Fans de Corazón Serrano respaldan a Briela Cirilo por defenderse

    En los comentarios del perfil personal de Cirilo se pueden ver mensajes de respaldo por parte de sus fans, quienes aplaudieron el hecho de que esta se defendiera de las ofensas.

    “El simple hecho de que ella sea conocida no quiere decir que uno debe quedarse callado a la falta de respeto. Apoyo a Briella”, “Le están faltando respetos y ella tiene que defenderse, apoyo a Briella”, “Briela me representa, así calladita cuando nos llegan a la punta de la ….explotamos”, se lee en los mensajes.

    A las palabras de sus seguidores, ella respondió: “Obviamente no me voy a quedar callada, el hecho que sea una figura pública como dices no quiere decir que me quede callada. Soy una persona como cualquier otra”, sentenció.

    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

