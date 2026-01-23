Giuli Cunha, la esposa de Hernán Barcos, sorprendió en redes sociales al compartir una fotografía donde presumió el talento del futbolista. La brasileña decidió mostrarse más que orgullosa que nunca del jugador, quien ahora es parte de FC Cajamarca. Su mensaje coincidió en un ambiente de incertidumbre luego de que los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fuesen denunciados por una joven de 22 años quien los acusó de presunta agresión sexual.

Esposa de Hernán Barcos comparte mensaje en medio de polémicas de jugadores de Alianza Lima

En una imagen en redes sociales, Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, causó gran emoción en sus seguidores al mostrar a Barco en acción con su nuevo equipo. Para presumir a su galán esta dedicó una breve, pero significativa línea dedicada al exfutbolista de Alianza Lima.

“Te amo, te amo, te amo”, escribió etiquetando al ‘Pirata’ y añadió emojis de un brazo fuerte y estrellas, demostrando que el pelotero tiene fuerza. Los comentarios no se hicieron esperar y muchos respaldaron la relación que ambos tienen lejos de la polémica.

La muestra del amor que tiene la relacionista pública por Cunha se dio justo en el momento en que en Matute se vivió un escándalo por las denuncias contra Zambrano, Peña y Trauco y causó distintas reacciones entre los cibernautas. “Cuánta razón tenía Barcos”, “Siempre al lado correcto, Hernán”, “con mi capitán al mando esto no sucedía”, se lee.

¿Quién es Giuli Cunha y cómo conoció a Hernán Barcos?

Hernán Barcos es uno de los futbolistas más queridos que ha pasado por el club blanquiazul. Sus seguidores no solo lo admiran por su desempeño en el fútbol, sino también por la relación amorosa que tiene con su esposa Giuli Cunha, a quien él ha calificado como el pilar en su vida.

Giuli Cunha es relacionista pública y nació en Brasil. Actualmente tiene 33 años y tras hacer formal su relación con el jugador esta tuvo un cambio radical en su vida, pues tuvo que dejar su país natal y vivir en distintos países como Argentina, Colombia, Francia, España y otros.