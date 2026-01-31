Los seguidores de Xiomy Kanashiro han inundado sus redes de mensajes de apoyo, reconociendo el dolor de su pérdida ofreciendo consuelo a la pareja de Jefferson Farfán.

Xiomy Kanashiro sorprendió a sus seguidores al anunciar que atraviesa una dolorosa pérdida personal. A través de sus redes sociales, la bailarina compartió un mensaje cargado de tristeza y despedida. Sus palabras reflejan el difícil momento emocional que enfrenta. La publicación generó una inmediata ola de mensajes de apoyo para la modelo y pareja de Jefferson Farfán.

Xiomy Kanashiro anuncia dolorosa pérdida en sus redes sociales

A través de sus redes sociales, con una conmovedora carta, la novia de Jefferson Farfán le dijo adiós a su querida 'Moana', una perrita raza salchicha que fue su compañera durante casi una década. "Con mucho dolor hoy te digo adiós", se lee al inicio de su doloroso mensaje.

"Moana estuviste conmigo 9 años y solo me queda agradecerte por cada anécdota juntas A mis 18 años nos fuimos a vivir solas y solo tú estuviste conmigo en ese momento, algo que jamás olvidaré. Aún no puedo creer que ya no estés y no tienes idea del dolor que me dejas, pero sé que estarás siempre cuidando de mí. Aquí nos quedamos con tu hijito Maui y tus nietos. Vuela alto Moana”, se lee en su mensaje con fotos inéditas de su amada mascota.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y la llenaron de consuelo frente a esta irreparable pérdida de su mascota y el gran dolor que siente la pareja del exfutbolista.

"Ay, mucha fuerza, bebita, en este plano ella fue muy feliz", "El duelo de una mascota merece espacio y respeto, donde ella está será un legado de amor, por su memoria toca difundir el amor animal", "Mi Moana hermosa, nos harás tanta falta", "Lo siento mucho, amiga", "Mi más sentido pésame, la pérdida de una mascota es un dolor inmenso", "Mi más sentido pésame, sé fuerte. Ya cruzó el arcoiris de los perritos salchichas", "Te abrazo mucho, mi China, te adoro", se lee en los mensajes que le dejaron a la bailarina.

Xiomy Kanashiro aclara cómo es realmente su vínculo con la madre de Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro decidió poner fin a las especulaciones y habló abiertamente sobre la relación que mantiene con la familia de Jefferson Farfán, en especial con su madre, conocida como ‘Charo’ Guadalupe. La bailarina e influencer brindó una entrevista al programa ‘Amor y Fuego’, donde se refirió sin rodeos a los comentarios que han circulado sobre un supuesto distanciamiento con su suegra.

Durante la conversación, Kanashiro explicó que desde el inicio la convivencia y el trato han sido positivos, descartando cualquier versión que apunte a conflictos familiares. La creadora de contenido enfatizó que no siente la necesidad de dar explicaciones públicas sobre su vida privada, ya que su relación con la madre del exfutbolista se basa en el respeto y el cariño mutuo.

“En realidad, los comentarios que habían dicho, nosotras desde el inicio nos hemos llevado superbién. Ella sabe lo mucho que yo la quiero y todo tranquilo. Yo no tengo nada que explicar a la gente, mi suegra sabe lo mucho que yo la quiero y con eso me basta”, expresó durante la entrevista.

Asimismo, desde el propio set del programa se destacó que Xiomy logró integrarse con naturalidad al entorno familiar de Jefferson Farfán. La influencer aprovechó para señalar que tanto ella como su pareja están enfocados en fortalecer su relación y en seguir creciendo en lo profesional, priorizando la tranquilidad y el apoyo mutuo.