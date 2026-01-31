María Pía Copello: "+QTV es un nuevo reto en mi carrera profesional"

María Pía Copello inicia una nueva etapa profesional con su canal +QTV, que comenzará este lunes 2 de febrero a las 10:50 a.m. con el programa 'Sin +Q decir'.

La conductora liderará +QTV junto a reconocidas figuras como Daniela Darcourt y Dafonseca. Con este lanzamiento, María Pía inicia una nueva etapa profesional enfocada en crear contenido propio.

María Pía Copello comentó que está viviendo una nueva etapa profesional con el lanzamiento de su canal +QTV, que ofrecerá programas de deportes, espectaculos, de conversación y otros; y que se inicia este lunes 2 de febrero a las 10:50 de la mañana con su programa 'Sin +Q decir'.

La conductora e influencer estará a la cabeza de este primer programa de su canal +QTV, junto a un grupo de destacadas figuras como Daniela Darcourt, el streamer Dafonseca, Israel Dreyfus, Flavia López y Diego Rivera.

"En octubre de año pasado conversamos con Peter Fajardo para hacer realidad el proyecto y coincidimos en muchas ideas. Hoy, cuatro meses después estamos próximos a estrenar, esto marca una nueva etapa profesional para mí, un nuevo reto, por eso dejé la televisión diaria pues necesitaba tiempo para dedicarlo a algo que es propio y crear una comunidad bonita", afirma María Pía, respecto a su canal.

"Lo veo como una maratón, una carrera de largo aliento, sé que va a ser difícil al comienzo, pero sé que lo vamos a lograr. Nuestra mayor característica es que somos chancones, dedicados, constantes, comprometidos", agregó.

Llegarán más programas a +QTV

Además, del anunciado estreno de 'Sin +Q decir', María Pía dijo que el canal +QTV tendrá muchos espacios de entretenimiento con programas de deportes, espectáculos, de conversación y más que sumen.

"Vamos a tener muchos programas, como de deportes, espectáculos, de conversación y sumaremos muchos más a la parrilla porque queremos hacer de todo", añadió.