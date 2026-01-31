Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Pamela Franco le PROHIBÍA a Christian Domínguez tener CONTACTO con Karla Tarazona? “Un tema de respeto”

María Pía Copello: "+QTV es un nuevo reto en mi carrera profesional"

María Pía Copello inicia una nueva etapa profesional con su canal +QTV, que comenzará este lunes 2 de febrero a las 10:50 a.m. con el programa 'Sin +Q decir'.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    María Pía Copello: "+QTV es un nuevo reto en mi carrera profesional"
    La conductora liderará +QTV junto a reconocidas figuras como Daniela Darcourt y Dafonseca. Con este lanzamiento, María Pía inicia una nueva etapa profesional enfocada en crear contenido propio.
    María Pía Copello: "+QTV es un nuevo reto en mi carrera profesional"

    María Pía Copello comentó que está viviendo una nueva etapa profesional con el lanzamiento de su canal +QTV, que ofrecerá programas de deportes, espectaculos, de conversación y otros; y que se inicia este lunes 2 de febrero a las 10:50 de la mañana con su programa 'Sin +Q decir'.

    La conductora e influencer estará a la cabeza de este primer programa de su canal +QTV, junto a un grupo de destacadas figuras como Daniela Darcourt, el streamer Dafonseca, Israel Dreyfus, Flavia López y Diego Rivera.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Magaly Solier reaparece en la alfombra roja de ‘Killapa Wawan’ y sorprende con un radiante cambio

    "En octubre de año pasado conversamos con Peter Fajardo para hacer realidad el proyecto y coincidimos en muchas ideas. Hoy, cuatro meses después estamos próximos a estrenar, esto marca una nueva etapa profesional para mí, un nuevo reto, por eso dejé la televisión diaria pues necesitaba tiempo para dedicarlo a algo que es propio y crear una comunidad bonita", afirma María Pía, respecto a su canal.

    Luego, señaló que esto lo ve como una maratón, pues sabe que será difícil al comienzo pero ella y todo su equipo están comprometidos en conquistar el público.

    "Lo veo como una maratón, una carrera de largo aliento, sé que va a ser difícil al comienzo, pero sé que lo vamos a lograr. Nuestra mayor característica es que somos chancones, dedicados, constantes, comprometidos", agregó.

    Llegarán más programas a +QTV

    Además, del anunciado estreno de 'Sin +Q decir', María Pía dijo que el canal +QTV tendrá muchos espacios de entretenimiento con programas de deportes, espectáculos, de conversación y más que sumen.

    "Vamos a tener muchos programas, como de deportes, espectáculos, de conversación y sumaremos muchos más a la parrilla porque queremos hacer de todo", añadió.

    En ese sentido, ya se ha anunciado que Aldo Miyashiro acompañará a Paolo Guerrero en un programa, señalando que los fines de semana serán entretenidos con dicha dupla. Finalmente, en otro video se ha presentado a Karina Rivera; así como a Ric La Torre y Samuel Suárez.

    SOBRE EL AUTOR:
    María Pía Copello: "+QTV es un nuevo reto en mi carrera profesional"
    Sergio Mejía

    Editor general de la web del Diario Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP con especialización en Marketing Digital, Gestión de Redes Sociales y Redacción Digital. Cuento con 8 años de experiencia en los medios digitales más importantes del país. Apasionado por el fútbol, la música y el freestyle.

    Lo último en Wapa

    Guadalupe Farfán, exactriz de ‘AFHS’, confirmó relación con excompañero del elenco: "Los rumores son ciertos"

    Karla Tarazona sorprende al anunciar que tendrá otro bebé con Christian Domínguez: “Antes de los 50”

    Xiomy Kanashiro, novia de Jefferson Farfán, anuncia dolorosa pérdida: "Sé que estarás siempre cuidando de mí"

    Pamela Franco presume sus DOS CARRERAS a Pamela López: "Soy contadora pública, también estudié Marketing y Christian ni nadie me ha mantenido"

    Mejor amiga de Pamela López LA TRAICIONA y la expone ante Cueva en impensada llamada que sale a la luz

    Lo más vistos en Espectáculos y TV

    Magaly Medina revela la DURA razón por la que NO pudo TERMINAR su carrera: "No me avergüenzo de mi pasado"

    Querido productor de 'La Voz Perú' pide apoyo tras batallar con enfermedad genética y cáncer: “Lucho por mis hijos y mi vida”

    Pamela Franco desafía a López y defiende su relación con Christian: “Si Christian me quiere dar algo, ¿por qué no? Es mi pareja”

    Padre del futbolista Carlos Zambrano brinda declaraciones sobre acusación por abuso

    Rosángela Espinoza queda fascinada tras reencontrarse de manera inesperada con José Jerí: "Coincidencias"

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;