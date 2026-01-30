La actriz peruana Magaly Solier se mostró cercana al público y recibió muestras de cariño en la avant-première de Killapa Wawan, donde sorprendió con su cambio.

Magaly Solier volvió a la escena pública con una imagen renovada y actitud optimista durante el avant premiere de Killapa Wawan, nueva cinta del director peruano César Galindo. El evento, realizado el 28 de enero, marcó un momento especial en su trayectoria. Fue recibida con entusiasmo y, fiel a su esencia, destacó con un look colorido de inspiración floral que reafirma su sello personal.

Magaly Solier, actriz peruana, reaparece y deslumbra en el avant premiere de ‘Killapa Wawan’

El retorno de Magaly Solier al cine, y más aún en una película filmada en su tierra natal, ha sido visto como un episodio de reafirmación tanto artística como personal. La actriz, recordada por cintas como La teta asustada y Madeinusa, contó con el apoyo del público y de la crítica que asistió al avant premiere.

Durante la alfombra roja, se mostró sonriente y cercana, provocando comentarios positivos en redes sociales. Lució una imagen renovada, con un look elegante y acorde a la ocasión: eligió un vestido largo de estampado floral, ideal para la temporada, donde los colores tropicales se vuelven esenciales en un outfit veraniego.

Usuarios celebran el regreso de Magaly Solier

En la presentación, la aparición de Magaly Solier generó emoción y orgullo entre colegas y seguidores. En redes, abundaron mensajes que destacaron su fortaleza y talento. “Que bueno verla recuperada, el señor la bendiga”, escribió un usuario, mientras otros elogiaron su aporte al cine nacional con frases como “Una gran actriz, y es peruana”.

La huella de la artista en la cultura se notó en la emoción de los asistentes, quienes compartieron fotos y videos del evento. Comentarios como “Sigue adelante, actriz única” y “qué gusto da verla recuperada” reforzaron el cariño del público. El estreno de Killapa Wawan llegó junto a una ola de apoyo tras años difíciles, y su regreso protagónico fue visto como símbolo de fo

Estampado floral: frescura y elegancia eterna