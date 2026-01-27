Wapa.pe
¡A alistar las velas! Anuncian cortes de luz este 27 y 29 de enero por hasta 5 horas: revisa si tu zona se verá afectada

Labios al estilo Bratz: el truco de maquillaje que multiplica tu volumen al instante

Un tutorial sencillo con solo perfilador y gloss está revolucionando el maquillaje, inspirándose en los labios voluminosos de las Bratz.

    A inicios de los 2000, las muñecas Bratz revolucionaron la estética infantil, desbancando a las Barbies con su estilo recargado y atrevido. Íconos del concepto ‘fashion victim’, su influencia iba más allá de la moda: sus mechas de colores, maquillajes cambiantes y labios ultra voluminosos marcaron un antes y un después en el mundo beauty, consolidándolas como referentes de audacia y estilo transgresor.

    Productos clave para lograr los icónicos labios Bratz

    • Lápiz de labios nude o tono piel – para perfilar el arco de cupido y crear el óvalo central.
    • Corrector – para limpiar los bordes y concentrar el diseño en la zona central del labio.
    • Labial nude o tono similar a tu piel – preferiblemente mate, para rellenar el óvalo y dar sensación de volumen.
    • Labial intenso (opcional) – rojo, rosa o coral para crear un degradado en el centro y dar profundidad.
    • Gloss transparente o ligeramente rosado – para sellar y unificar el diseño, logrando el acabado brillante característico.
    • Pincel de labios fino – para difuminar el perfilado y los colores, integrando el maquillaje de forma natural.
    • Q-tips o hisopos – para corregir pequeñas imperfecciones y mantener la forma precisa del diseño.
    Cómo lograr los labios Bratz paso a paso

    • La técnica Bratz lips inicia perfilando los labios. En lugar de seguir la línea natural, se dibuja el arco de cupido y un óvalo en el centro, replicando la forma en el labio inferior.
    • Con la forma central lista, aplica corrector en los bordes exteriores del labio. Esto concentra la atención en la zona central, logrando un efecto redondeado y proyectado característico de los labios Bratz.
    • Rellena el óvalo central con labial nude o similar al tono de piel, preferiblemente mate. Solo un toque es suficiente para crear la sensación de volumen y dar dimensión al labio.
    • Difumina cuidadosamente el perfilado con un pincel, integrando el color en los labios. Este paso suaviza líneas y resalta el volumen redondeado que define el efecto icónico de los Bratz lips.
    • Para un degradado más llamativo, aplica un labial intenso en el centro del labio, como rojo o rosa, y difumina con el resto, logrando profundidad y un efecto tridimensional.
    • Finaliza con gloss para unificar el diseño, sellar el maquillaje y conseguir el acabado brillante y voluminoso que caracteriza a los labios al estilo Bratz.
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

