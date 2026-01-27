A inicios de los 2000, las muñecas Bratz revolucionaron la estética infantil, desbancando a las Barbies con su estilo recargado y atrevido. Íconos del concepto ‘fashion victim’, su influencia iba más allá de la moda: sus mechas de colores, maquillajes cambiantes y labios ultra voluminosos marcaron un antes y un después en el mundo beauty, consolidándolas como referentes de audacia y estilo transgresor.