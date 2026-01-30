Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡A juntar agua! Corte del servicio afectará hasta por 12 horas a CINCO DISTRITOS este 30 de enero: mira si el tuyo está en la lista

Alejandra Baigorria remata ropa de su marca: prendas de temporada y nueva colección a solo S/1

Alejandra Baigorria alborotó redes al anunciar mega remate de prendas de temporada y nueva colección desde S/1 en tiendas a nivel nacional. Conoce más.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Alejandra Baigorria remata ropa de su marca: prendas de temporada y nueva colección a solo S/1
    Alejandra Baigorria venderá su ropa de tempora a solo S/. 1 en todo el Perú. | Composición Wapa | Tiktok
    Alejandra Baigorria remata ropa de su marca: prendas de temporada y nueva colección a solo S/1

    ¡Atención, fashionista! Alejandra Baigorria decidió engreír a los amantes de la moda con un mega remate en todas sus tiendas físicas y en su web. Por tiempo limitado, podrás encontrar prendas desde S/1, justo en plena temporada donde dominan el denim, las blusas holgadas y prendas con brillos.

    La empresaria anunció la promoción en redes, pero hay condiciones clave: revisar fechas, locales participantes y detalles para aprovechar esta oportunidad única.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Gisela Valcárcel celebra su cumpleaños 63 en Jate y deslumbra con elegante look total black

    Alejandra Baigorria rematará todas sus prendas de temporada a un sol

    Alejandra Baigorria vuelve a captar todas las miradas en redes con una promoción que ha desatado furor entre los amantes de la moda. La empresaria lanzó su gran remate anual con una mecánica irresistible: por la compra de una prenda, la segunda puede llevarse por solo S/1. La oferta incluye piezas de temporada, nueva colección y sus líneas más glam y de uso diario, convirtiéndose en la excusa perfecta para renovar el clóset con estilo.

    wapa.pe

    "Llegó la promoción que estabas esperando todo el año. Este 31 de enero tenemos la mega promoción de la segunda prenda a un sol. ¿Ves este sol? Este sol puede salvarte la vida con una prenda, exactamente la segunda prenda a un sol. Válido solo en tiendas de Ripley a nivel nacional. Somos la única marca que hacemos promoción sin restricción", se le escucha decir a Alejandra Baigorria.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Daniela Darcourt renueva su look este verano con impactantes trenzas africanas

    ¿Cómo acceder a la promoción de Alejandra Baigorria por la web?

    • Ingresa a la página web de Ripley.com.
    • Selecciona dos prendas de la marca de Alejandra Baigorria a tu gusto.
    • No olvides seleccionar tu talla y color.
    • Accede al carrito de compra.
    • Selecciona tu método de pago y entrega.
    • Listo, recibirás la confirmación en correo electrónico.

    Ropa en remate, una moda accesible como exclusiva

    La ropa en remate se ha convertido en la forma perfecta de acceder a moda en tendencia sin gastar de más. Estas promociones combinan precios bajos con prendas actuales y estilos exclusivos, permitiendo renovar el clóset con piezas versátiles, modernas y llenas de personalidad, ideales para destacar en cualquier ocasión.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria remata ropa de su marca: prendas de temporada y nueva colección a solo S/1
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Alejandra Baigorria lanza mega remate de prendas de su marca de temporada a solo S/1

    Alejandra Baigorria remata ropa de su marca: prendas de temporada y nueva colección a solo S/1

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;