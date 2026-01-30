Alejandra Baigorria alborotó redes al anunciar mega remate de prendas de temporada y nueva colección desde S/1 en tiendas a nivel nacional. Conoce más.

Alejandra Baigorria venderá su ropa de tempora a solo S/. 1 en todo el Perú. | Composición Wapa | Tiktok

¡Atención, fashionista! Alejandra Baigorria decidió engreír a los amantes de la moda con un mega remate en todas sus tiendas físicas y en su web. Por tiempo limitado, podrás encontrar prendas desde S/1, justo en plena temporada donde dominan el denim, las blusas holgadas y prendas con brillos.

La empresaria anunció la promoción en redes, pero hay condiciones clave: revisar fechas, locales participantes y detalles para aprovechar esta oportunidad única.

Alejandra Baigorria vuelve a captar todas las miradas en redes con una promoción que ha desatado furor entre los amantes de la moda. La empresaria lanzó su gran remate anual con una mecánica irresistible: por la compra de una prenda, la segunda puede llevarse por solo S/1. La oferta incluye piezas de temporada, nueva colección y sus líneas más glam y de uso diario, convirtiéndose en la excusa perfecta para renovar el clóset con estilo.

"Llegó la promoción que estabas esperando todo el año. Este 31 de enero tenemos la mega promoción de la segunda prenda a un sol. ¿Ves este sol? Este sol puede salvarte la vida con una prenda, exactamente la segunda prenda a un sol. Válido solo en tiendas de Ripley a nivel nacional. Somos la única marca que hacemos promoción sin restricción", se le escucha decir a Alejandra Baigorria.

¿Cómo acceder a la promoción de Alejandra Baigorria por la web?

Ingresa a la página web de Ripley.com.

Selecciona dos prendas de la marca de Alejandra Baigorria a tu gusto.

a tu gusto. No olvides seleccionar tu talla y color.

Accede al carrito de compra.

Selecciona tu método de pago y entrega.

Listo, recibirás la confirmación en correo electrónico.

Ropa en remate, una moda accesible como exclusiva