"Mamina hermosa Alicia Fernández Maldonado, todavía no lo asimilo, te nos fuiste el sábado 12 a la mañana. (...) La vida me regaló estos 3 años de acompañarte y a eso vine a Buenos Aires. Te ibas apagando año a año y yo pensaba que lo venia asimilando, pero no. Estoy destrozada, pero sé que donde estás ya no hay más dolor y eso de alguna manera me da paz", compartió Xoana González.