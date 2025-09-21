Ricardo Mendoza sorprendió al anunciar que se convertirá en padre en pleno show de ‘HH’, según tiktoker

Ricardo Mendoza sorprendió en París al anunciar que será papá con Katya Mosquera . El comediante de Hablando Huevadas compartió la noticia durante un show en la Torre Eiffel.

Ricardo Mendoza dejó a su público sin palabras al confesar que está próximo a convertirse en papá junto a su prometida, Katya Mosquera. La revelación se dio en un escenario poco común: nada menos que la sala Gustave Eiffel, ubicada en el primer piso de la icónica Torre Eiffel de París, donde presentó junto a Jorge Luna su espectáculo “Hablando Huevadas”.

La noticia no tardó en expandirse gracias a la tiktoker peruana Briggite Valencia, quien estuvo en la función y difundió el dato a través de sus redes. “Mis chismosas me alertaron que mandó unos audios reveladores en donde literalmente cuenta que en el show de París, Ricardo anuncia que va a ser padre”, compartió más tarde el influencer Ric La Torre, quien también felicitó públicamente al comediante.

El romance de Ricardo y Katya

El vínculo entre Ricardo Mendoza y Katya Mosquera viene escribiéndose desde 2024, cuando la pareja coincidió en un vuelo por Europa y decidió iniciar una relación formal poco tiempo después. “Como ya sabemos, ya le había pedido la mano a su novia (…) Estaremos atentos al video oficial, pero ya se filtró la información”, comentó Ric La Torre sobre el momento que marca un nuevo capítulo en la vida del humorista.