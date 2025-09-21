Ricardo Mendoza sorprendió al anunciar que se convertirá en padre en pleno show de ‘HH’, según tiktoker

Ricardo Mendoza sorprendió al anunciar que se convertirá en padre en pleno show de ‘HH’, según tiktokerÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Ricardo Mendoza dejó a su público sin palabras al confesar que está próximo a convertirse en papá junto a su prometida, Katya Mosquera. La revelación se dio en un escenario poco común: nada menos que la sala Gustave Eiffel, ubicada en el primer piso de la icónica Torre Eiffel de París, donde presentó junto a Jorge Luna su espectáculo “Hablando Huevadas”.
La noticia no tardó en expandirse gracias a la tiktoker peruana Briggite Valencia, quien estuvo en la función y difundió el dato a través de sus redes. “Mis chismosas me alertaron que mandó unos audios reveladores en donde literalmente cuenta que en el show de París, Ricardo anuncia que va a ser padre”, compartió más tarde el influencer Ric La Torre, quien también felicitó públicamente al comediante.
El romance de Ricardo y Katya
El vínculo entre Ricardo Mendoza y Katya Mosquera viene escribiéndose desde 2024, cuando la pareja coincidió en un vuelo por Europa y decidió iniciar una relación formal poco tiempo después. “Como ya sabemos, ya le había pedido la mano a su novia (…) Estaremos atentos al video oficial, pero ya se filtró la información”, comentó Ric La Torre sobre el momento que marca un nuevo capítulo en la vida del humorista.
Antes de consolidar su historia con Katya, el popular “Richavo” puso fin a una relación de más de siete años con Alicia Aparcana y, en 2023, fue relacionado mediáticamente con la actriz Mayra Goñi, aunque sin que pasara a mayores. Hoy, con una boda en camino y un bebé en camino, el comediante celebra la etapa más estable y familiar de su vida.