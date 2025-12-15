Ricardo Mendoza anunció el sexo de su bebé con Katya Mosquera en tremendo show

Ricardo Mendoza no dudó en hacer un show especial junto con su compañero, Jorge Luna, que llamaron ‘El Baby Shower’, lo que provocó gran expectativa entre sus fans, sin imaginar la gran sorpresa que se iba a llevar el comediante.

Ricardo Mendoza convirtió un show de comedia en una noche histórica para su vida personal. El pasado 13 de diciembre, en Costa 21, el comediante anunció públicamente que se convertirá en padre junto a su pareja, Katya Mosquera, durante un espectáculo especial bautizado como “El Baby Shower de Richavo”. Lo que parecía una presentación más terminó transformándose en una celebración masiva, cargada de risas, música y una revelación que tomó por sorpresa a todos los asistentes.

El evento reunió a cientos de seguidores, amigos y colegas del artista, quienes fueron testigos de una puesta en escena poco convencional. Ricardo compartió el escenario con Jorge Luna, su inseparable compañero de “Hablando Huevadas”, y juntos condujeron la noche con bromas, complicidad y guiños al público. La fiesta estuvo acompañada por presentaciones musicales de La Bella Luz, Hermanos Yaipén y Son Tentación, creando un ambiente festivo que mezcló espectáculo y emoción familiar.

La expectativa creció cuando llegó el momento más esperado: la revelación del sexo del bebé. Con luces apagadas y una cuenta regresiva que desató gritos y aplausos, una lluvia de confeti rosado cayó sobre el escenario, provocando sorpresa generalizada. Sin embargo, segundos después, Jorge Luna interrumpió para aclarar que todo había sido parte de una broma cuidadosamente armada. Acto seguido, se confirmó la noticia real: el bebé será niño. En medio de las risas, Ricardo soltó una frase que rápidamente se volvió viral: “Los colores no tienen género”, reforzando el tono lúdico y espontáneo del anuncio.

El abrazo entre Mendoza y Luna selló una noche que se alejó de cualquier formalidad tradicional. Más que una revelación, fue una celebración colectiva que conectó al artista con su público desde un plano íntimo, demostrando que el humor también puede acompañar los momentos más importantes de la vida.

Katya Mosquera estuvo en el show

Aunque Katya Mosquera no subió al escenario, su presencia fue clave durante toda la noche. Ubicada en primera fila junto al círculo cercano de Ricardo Mendoza, acompañó cada instante con serenidad y emoción. Su reacción ante el confeti rosado fue captada en un video difundido por Cathy Sáenz, donde se la ve observando atentamente el desarrollo de la broma.

Minutos después, la pantalla del escenario mostró el mensaje definitivo: “Es Niño”, despejando cualquier duda y cerrando el momento más comentado del evento. Mosquera se mantuvo fiel a su estilo reservado, prefiriendo apoyar desde fuera del foco mediático, tal como lo ha hecho en cada anuncio relacionado con la familia que está formando junto al comediante.