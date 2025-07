Durante los últimos días, Samahara Lobatón se mantuvo alejada de sus redes sociales, lo que no pasó desapercibido para sus seguidores más cercanos. Aunque en un primer momento explicó que había sido víctima de una estafa virtual, fue horas después cuando compartió lo más preocupante: su hija Ainara, fruto de su relación con Bryan Torres, se encuentra atravesando un serio problema de salud.

En ese mismo espacio, Samahara reveló que, junto con el equipo médico, decidieron no hospitalizar a la menor. Para ella, ese proceso podría ser traumático, por lo que optaron por tratar a la niña en casa, bajo estricta vigilancia médica.

“Tiene enferma dos semanas con esta. La primera semana no hubo nada de fiebre y a partir del sábado, ya despegamos con fiebres altas de 39 y medio. Ainara tiene asma, por ende, tiene un proceso bronquial también. No hubiera sido factible tenerla en casa si no tuviéramos todas las armas necesarias”, contó.