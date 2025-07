“Tenemos un juicio que es de hace 7 años y no tiene nada que ver con el accidente. Alfredo Benavides no hables est*. Tú no estabas en ese momento porque a ti te botaron del programa tu hermano y tu cuñada por borracho... ahora después de 7 años vienes a decir que eres el gran amigo de Yuca y lo defiendes y que tienes pruebas” , lanzó sin titubeos.

“El único responsable de una agresión es el agresor, no me pueden culpar por las acciones de otro. A mí me culpan por quejarme. Me sorprende ver cómo se habla del sufrimiento de un denunciado y no se habla de mi sufrimiento, yo me fui del Perú, a mí me cerraron las puertas, yo me quedé sin trabajo. De eso no se habla”, expresó con indignación.