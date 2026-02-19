Hermano de Lizeth Marzano denuncia que auto invadió vereda: deportista iba a representar al Perú

La trágica muerte de la deportista peruana Lizeth Marzano Noguera, integrante de la selección nacional de apnea, ha generado conmoción en la comunidad deportiva y entre sus familiares, quienes exigen justicia. La atleta perdió la vida tras ser atropellada la noche del martes en el distrito de San Isidro, cuando realizaba una rutina de entrenamiento. El conductor involucrado huyó del lugar, lo que ha motivado una intensa búsqueda por parte de la Policía Nacional del Perú.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:24 p. m. en la avenida Camino Real, frente al ingreso del Golf, donde el vehículo habría impactado a la deportista antes de chocar contra un árbol, según las primeras investigaciones.

Deportista se preparaba para representar al Perú en competencia internacional

Familiares de Lizeth Marzano confirmaron que la joven atravesaba una etapa clave en su carrera deportiva, ya que se encontraba entrenando con la meta de competir próximamente en un torneo internacional de apnea. Su hermano, Gino Marzano, relató que aquella noche había salido a correr como parte de su preparación física.

"Tenía que representar al Perú en los próximos meses. Le gustaba el deporte y asumía los costos ", describió, resaltando el compromiso y la disciplina que caracterizaban a la atleta.

Además de su trayectoria en el deporte, Lizeth era egresada de Diseño Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y contaba con un MBA, logros que reflejan su dedicación tanto en el ámbito académico como profesional. Su fallecimiento ha generado múltiples muestras de pesar, incluido un pronunciamiento del Instituto Peruano del Deporte (IPD), que expresó sus condolencias a la familia.

Cámaras de seguridad captaron el momento del atropello y fuga del conductor

Las investigaciones avanzan con el análisis de imágenes de videovigilancia que registraron el momento del impacto. Según el testimonio del hermano de la deportista, el conductor no brindó ayuda y escapó inmediatamente tras el accidente.

"Se ve que el auto embiste a mi hermana que estaba corriendo, la embiste por atrás, el vehículo se subió a la vereda y se lleva un árbol, rápidamente gira y en ningún momento la asiste. Sigue su camino, sin ocuparse del daño que le ha hecho a mi hermana. Ya hay un rastreo de cuál ha sido el camino que ha seguido el auto", indicó.

De manera preliminar, se ha identificado que el vehículo sería un sedán negro, aparentemente con lunas polarizadas, del cual se hallaron restos del parachoques en la escena. El caso es investigado por la comisaría de Orrantia y la unidad de Homicidios, mientras los familiares solicitan apoyo ciudadano para ubicar al responsable lo antes posible.