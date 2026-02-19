Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

Hermano de Lizeth Marzano denuncia que auto invadió vereda: deportista iba a representar al Perú

La deportista peruana Lizeth Marzano murió tras ser atropellada en San Isidro cuando entrenaba; el conductor fugó y la familia exige justicia.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hermano de Lizeth Marzano denuncia que auto invadió vereda: deportista iba a representar al Perú
    Familiares de la deportista buscan al chofer fugitivo. | Composición Wapa
    Hermano de Lizeth Marzano denuncia que auto invadió vereda: deportista iba a representar al Perú

    La trágica muerte de la deportista peruana Lizeth Marzano Noguera, integrante de la selección nacional de apnea, ha generado conmoción en la comunidad deportiva y entre sus familiares, quienes exigen justicia. La atleta perdió la vida tras ser atropellada la noche del martes en el distrito de San Isidro, cuando realizaba una rutina de entrenamiento. El conductor involucrado huyó del lugar, lo que ha motivado una intensa búsqueda por parte de la Policía Nacional del Perú.

    El accidente ocurrió alrededor de las 11:24 p. m. en la avenida Camino Real, frente al ingreso del Golf, donde el vehículo habría impactado a la deportista antes de chocar contra un árbol, según las primeras investigaciones.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Campeona peruana de buceo libre fallece tras violento atropello en plena vía de San Isidro: Chofer se habría dado a la fuga

    Deportista se preparaba para representar al Perú en competencia internacional

    Familiares de Lizeth Marzano confirmaron que la joven atravesaba una etapa clave en su carrera deportiva, ya que se encontraba entrenando con la meta de competir próximamente en un torneo internacional de apnea. Su hermano, Gino Marzano, relató que aquella noche había salido a correr como parte de su preparación física.

    "Tenía que representar al Perú en los próximos meses. Le gustaba el deporte y asumía los costos ", describió, resaltando el compromiso y la disciplina que caracterizaban a la atleta.

    Además de su trayectoria en el deporte, Lizeth era egresada de Diseño Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y contaba con un MBA, logros que reflejan su dedicación tanto en el ámbito académico como profesional. Su fallecimiento ha generado múltiples muestras de pesar, incluido un pronunciamiento del Instituto Peruano del Deporte (IPD), que expresó sus condolencias a la familia.

    Cámaras de seguridad captaron el momento del atropello y fuga del conductor

    Las investigaciones avanzan con el análisis de imágenes de videovigilancia que registraron el momento del impacto. Según el testimonio del hermano de la deportista, el conductor no brindó ayuda y escapó inmediatamente tras el accidente.

    "Se ve que el auto embiste a mi hermana que estaba corriendo, la embiste por atrás, el vehículo se subió a la vereda y se lleva un árbol, rápidamente gira y en ningún momento la asiste. Sigue su camino, sin ocuparse del daño que le ha hecho a mi hermana. Ya hay un rastreo de cuál ha sido el camino que ha seguido el auto", indicó.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Marisel Linares se pronuncia tras revelarse que auto que provocó la muerte de Lizeth Marzano está a su nombre

    De manera preliminar, se ha identificado que el vehículo sería un sedán negro, aparentemente con lunas polarizadas, del cual se hallaron restos del parachoques en la escena. El caso es investigado por la comisaría de Orrantia y la unidad de Homicidios, mientras los familiares solicitan apoyo ciudadano para ubicar al responsable lo antes posible.

    La partida de Lizeth Marzano no solo deja un vacío en su entorno cercano, sino también en el deporte peruano, donde era considerada una atleta con gran proyección y talento.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hermano de Lizeth Marzano denuncia que auto invadió vereda: deportista iba a representar al Perú
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Marisel Linares se pronuncia tras revelarse que auto que provocó la muerte de Lizeth Marzano está a su nombre

    ¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

    ¿PRECIO del DÓLAR cambia tras juramentación del mandatario José María Balcázar?

    ¿Cuál es la carrera mejor pagada en Perú este 2026, según el Ministerio de Trabajo?

    ES OFICIAL | 3 reconocidas universidades peruanas cerrarán en marzo del 2026: Conoce qué pasará con sus alumnos

    Lo más vistos en Ocio

    EsSalud: este es el monto que reciben los familiares de un asegurado fallecido y los requisitos que debes cumplir para tener este beneficio

    SENASA declaró EMERGENCIA fitosanitaria NACIONAL por feroz insecto que ingresó al país desde la INDIA

    IA revela cuáles son las 3 carreras que ya NO vale la pena estudiar en 2026 porque podrían DESAPARECER

    CONFIRMADO | LATAM Airlines informa que anula los vuelos a esta provincia del país desde hoy

    ¿Llevas más de 10 años en un terreno? Podrías obtener tu título de propiedad según Cofopri: conoce los requisitos

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;