El creador de contenido Valentino Palacios denunció que fue agredido al intervenir por su hermano y exige que las autoridades identifiquen a los responsables.

El creador de contenido Valentino Palacios, recordado por su paso por el reality ‘Esto es guerra’, volvió a pronunciarse en redes para contar un violento incidente ocurrido a la salida de una discoteca. Según explicó, la situación se desató cuando intervino para defender a su hermano, Yomar Palacios, quien estaba siendo encarado y confrontado por un grupo de personas desconocidas.

Tiktoker Valentino Palacios aparece en comisaría y denuncia agresión

Con evidente impacto emocional, Palacios se presentó la mañana de este jueves en una dependencia policial para interponer la denuncia correspondiente. En su manifestación indicó que el ataque se produjo sin que existiera provocación alguna y que solo buscó resguardar a su hermano cuando la situación comenzó a tornarse cada vez más tensa.

Según detalló el influencer, el hecho ocurrió cuando salían del centro nocturno. Fue entonces cuando notó que varias personas increpaban a su familiar. “No los habíamos visto dentro de la discoteca”, afirmó, al precisar por qué decidió intervenir ante el altercado.

Lo que inició como un cruce de palabras escaló en cuestión de segundos. Valentino relató que, mientras consultaba a una joven sobre lo que ocurría, un hombre se aproximó y le propinó un golpe en el rostro. La agresión desencadenó un forcejeo que le dejó lesiones visibles, incluida la pérdida de sus uñas acrílicas.

Denuncia agresión y robo tras defender a su hermano

Palacios también informó que, en medio del altercado, su hermano fue víctima del robo de su teléfono celular. Ante ello, pidió que las autoridades revisen las cámaras de seguridad del local y de las zonas cercanas con el fin de identificar a los responsables.