Tiktoker Valentino Palacios rompe en llanto en comisaría tras denunciar robo y agresión: "Por defender a mi hermano"

Tiktoker Valentino Palacios rompe en llanto en comisaría tras denunciar robo y agresión: “Por defender a mi hermano”

El creador de contenido Valentino Palacios denunció que fue agredido al intervenir por su hermano y exige que las autoridades identifiquen a los responsables.

    Tiktoker Valentino Palacios rompe en llanto en comisaría tras denunciar robo y agresión: “Por defender a mi hermano”
    Tiktoker Valentino Palacios rompe en llanto en comisaría tras denunciar robo y agresión. | Composición Wapa | Tiktok
    Tiktoker Valentino Palacios rompe en llanto en comisaría tras denunciar robo y agresión: “Por defender a mi hermano”

    El creador de contenido Valentino Palacios, recordado por su paso por el reality ‘Esto es guerra’, volvió a pronunciarse en redes para contar un violento incidente ocurrido a la salida de una discoteca. Según explicó, la situación se desató cuando intervino para defender a su hermano, Yomar Palacios, quien estaba siendo encarado y confrontado por un grupo de personas desconocidas.

    Tiktoker Valentino Palacios aparece en comisaría y denuncia agresión

    Con evidente impacto emocional, Palacios se presentó la mañana de este jueves en una dependencia policial para interponer la denuncia correspondiente. En su manifestación indicó que el ataque se produjo sin que existiera provocación alguna y que solo buscó resguardar a su hermano cuando la situación comenzó a tornarse cada vez más tensa.

    Según detalló el influencer, el hecho ocurrió cuando salían del centro nocturno. Fue entonces cuando notó que varias personas increpaban a su familiar. “No los habíamos visto dentro de la discoteca”, afirmó, al precisar por qué decidió intervenir ante el altercado.

    Lo que inició como un cruce de palabras escaló en cuestión de segundos. Valentino relató que, mientras consultaba a una joven sobre lo que ocurría, un hombre se aproximó y le propinó un golpe en el rostro. La agresión desencadenó un forcejeo que le dejó lesiones visibles, incluida la pérdida de sus uñas acrílicas.

    Denuncia agresión y robo tras defender a su hermano

    Palacios también informó que, en medio del altercado, su hermano fue víctima del robo de su teléfono celular. Ante ello, pidió que las autoridades revisen las cámaras de seguridad del local y de las zonas cercanas con el fin de identificar a los responsables.

    Quiero identificar a la persona que me golpeó. No lo conozco, nunca lo había visto”, manifestó ante la Policía. Asimismo, el influencer recalcó que no intenta excusar su comportamiento, pero aseguró que solo intervino para resguardar a su familiar. “Yo por defender a mi hermano nada más… me da cólera, mami”, precisó.

    ;