Angie Arizaga revive su tormentosa historia con Nicola Porcella y su semblante cambia radicalmente: ‘Todo lo que pasó…’

Angie Arizaga sorprendió en Magaly TV La Firme al hablar de su escandaloso pasado amoroso que marcó muchos años. Esto fue lo que dijo.

¡Más fuerte que nunca! Angie Arizaga se encuentra viviendo una nueva etapa tras comprometerse con Jota Benz en Italia. La exchica reality sorprendió al hablar en exclusiva para Magaly TV La Firme sobre su pasado amoroso, una relación televisiva marcada por conflictos y polémicas. En la entrevista, la influencer confesó cómo enfrentó el temor de volver a enamorarse y reflexionó sobre las lecciones que dejó su historia pasada.

Angie Arizaga recuerda su pasado amoroso y su rostro cambia de semblante

En la más reciente edición de Magaly TV La Firme, Angie Arizaga habló sobre su pasado sentimental, evitando mencionar directamente a su expareja Nicola Porcella. De manera reflexiva y con una ligera pausa, recordó su relación más larga y mediática desde que apareció en televisión, comentando: "Todo lo que uno pasa es para... hacerte más fuerte", afirmó.

Posteriormente, la empresaria destacó la conexión que tiene con el padre de su hijo, Jota Benz: "Hoy en día, siempre he dicho que sé lo que buscaba en un hombre, entonces cuando conozco a Jota me doy cuenta de que era todo lo que estaba buscando", aseguró.

Además, Angie explicó cómo evolucionó su relación: "Yo no buscaba una relación en ese momento, yo tenía bastantes años sola y me sentía muy bien así, pero en este proceso de estar en el programa y de pensar en Jota siempre como amigo, hablábamos un montón, pero yo siempre me quise rehusar a tener una relación expuesta. Después de un año de intentarlo si o no digamos que decidimos formalizar", agregó.

Jota Benz le propuso matrimonio a Angie Arizaga durante un romántico viaje en Roma

Angie Arizaga confirmó su compromiso con Jota Benz y compartió su emoción tras la romántica propuesta luego de más de cinco años de relación y un hijo en común. “Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo”, escribió la exchica reality.