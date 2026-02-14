Wapa.pe
Difunden video de Laura Spoya riéndose cuando estaba siendo socorrida por bomberos tras accidente

Angie Arizaga sorprende al mostrar los detalles exclusivos de su anillo de compromiso creado por Jota: "Es perfecto"

En su regreso a Magaly Medina, Angie Arizaga reveló en exclusiva detalles del anillo que le dio Jota Benz; la pedida fue en Roma en Italia.

    Angie Arizaga sorprende al mostrar los detalles exclusivos de su anillo de compromiso creado por Jota: “Es perfecto”
    Angie Arizaga expone el romántico diseño de su anillo de compromiso creado por Jota. | Composición Wapa | Instagram
    Angie Arizaga sorprende al mostrar los detalles exclusivos de su anillo de compromiso creado por Jota: “Es perfecto”

    ¡Gran anillo! La exchica reality Angie Arizaga atraviesa uno de los momentos más mágicos de su vida, impulsada por el lanzamiento de su marca y su reciente pedida de mano con Jota Benz. Aunque en cada entrevista le consultan por la joya, recién ahora mostró a detalle el diseño creado por el padre de su hijo, tras la romántica propuesta que vivieron en Roma.

    wapa.pe

    Angie Arizaga muestra a detalle su anillo de compromiso y revela auténtico gesto romántico

    La pareja fue captada por las cámaras de Magaly TV La Firme, espacio donde Angie lució con orgullo la joya que no ha dejado de generar comentarios entre sus seguidores. Durante la conversación, Magaly Medina reveló que el anillo habría sido diseñado por el propio Jota, un detalle que hizo aún más significativa la propuesta.

    Jamás en mi vida me hubiera imaginado una pedida en Roma, o sea, jamás”, confesó Angie al recordar la escena. El especial momento ocurrió mientras la pareja disfrutaba de un viaje por Europa, donde también recibieron juntos el Año Nuevo.

    wapa.pe

    La pieza destacó por su elegancia atemporal: un diamante en forma de pera de 4 quilates, engastado en oro amarillo, que combina un estilo clásico con presencia imponente. Para Angie, la joya refleja por completo el gusto y la dedicación de su ahora prometido.

    Jamás en mi vida me había puesto a ver anillos, no es algo como que diga ‘ay quiero tal’, esto es todo Jota, todo perfecto”, comentó sonriente, evidenciando que la sorpresa fue absoluta.

    La noticia generó gran impacto en Perú, no solo por lo majestuoso del escenario, sino porque la pareja —que lleva más de cuatro años de relación— siempre ha mantenido un perfil discreto. Hoy, consolidados como familia tras la llegada de su bebé, viven una etapa plena y ya afinan detalles de una boda que promete ser tan romántica como su compromiso en la Ciudad Eterna.

    SOBRE EL AUTOR:
    Angie Arizaga sorprende al mostrar los detalles exclusivos de su anillo de compromiso creado por Jota: “Es perfecto”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

