Angie Arizaga sorprende al mostrar los detalles exclusivos de su anillo de compromiso creado por Jota: “Es perfecto”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Gran anillo! La exchica reality Angie Arizaga atraviesa uno de los momentos más mágicos de su vida, impulsada por el lanzamiento de su marca y su reciente pedida de mano con Jota Benz. Aunque en cada entrevista le consultan por la joya, recién ahora mostró a detalle el diseño creado por el padre de su hijo, tras la romántica propuesta que vivieron en Roma.
LEE MÁS: Fiorella Cayo dedica conmovedor mensaje a Hugo García e Isabella Ladera tras anuncio de embarazo: "Bendiciones para los 4"
Angie Arizaga muestra a detalle su anillo de compromiso y revela auténtico gesto romántico
La pareja fue captada por las cámaras de Magaly TV La Firme, espacio donde Angie lució con orgullo la joya que no ha dejado de generar comentarios entre sus seguidores. Durante la conversación, Magaly Medina reveló que el anillo habría sido diseñado por el propio Jota, un detalle que hizo aún más significativa la propuesta.
“Jamás en mi vida me hubiera imaginado una pedida en Roma, o sea, jamás”, confesó Angie al recordar la escena. El especial momento ocurrió mientras la pareja disfrutaba de un viaje por Europa, donde también recibieron juntos el Año Nuevo.
TAMBIÉN LEE: Mávila Huertas sorprende al revelar que no vive con Roberto Reátegui pese a su reconciliación
La pieza destacó por su elegancia atemporal: un diamante en forma de pera de 4 quilates, engastado en oro amarillo, que combina un estilo clásico con presencia imponente. Para Angie, la joya refleja por completo el gusto y la dedicación de su ahora prometido.
“Jamás en mi vida me había puesto a ver anillos, no es algo como que diga ‘ay quiero tal’, esto es todo Jota, todo perfecto”, comentó sonriente, evidenciando que la sorpresa fue absoluta.
La noticia generó gran impacto en Perú, no solo por lo majestuoso del escenario, sino porque la pareja —que lleva más de cuatro años de relación— siempre ha mantenido un perfil discreto. Hoy, consolidados como familia tras la llegada de su bebé, viven una etapa plena y ya afinan detalles de una boda que promete ser tan romántica como su compromiso en la Ciudad Eterna.