Temblor en Perú hoy, 15 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

Christian Cueva y Pamela Franco celebran San Valentín con emotiva promesa: "Nadie te ha amado ni te amará así"

La cantante Pamela Franco y el futbolista compartieron fotos y mensajes románticos que enamoraron a sus seguidores, mostrándose más unidos que nunca pese a críticas mediáticas.

    Christian Cueva y Pamela Franco celebran San Valentín con emotiva promesa: “Nadie te ha amado ni te amará así”
    Christian Cueva y Pamela Franco sellan su amor en San Valentín con potente frase. | Composición Wapa
    Christian Cueva y Pamela Franco celebran San Valentín con emotiva promesa: “Nadie te ha amado ni te amará así”

    Pamela Franco y Christian Cueva celebraron el Día de San Valentín compartiendo mensajes llenos de amor en sus redes sociales. La cantante de cumbia sorprendió a sus seguidores al dedicarle un emotivo texto al futbolista, asegurando que su amor es único e inigualable.

    Con estas palabras, la pareja reafirma la solidez de su relación y demuestra que, pese a las adversidades y cuestionamientos mediáticos, seguirán construyendo su vida juntos.

    Laura Spoya impacta al revelar su estado tras cirugía de emergencia: "Sin posibilidad de caminar"

    Pamela Franco y Christian Cueva celebraron el Día de San Valentín 

    A través de sus historias en Instagram, Pamela Franco compartió una foto besándose con Christian Cueva, acompañada de un mensaje lleno de emoción donde reafirma su apoyo al popular ‘Aladino’.

    "Mi Mickey, te amo. Es el sentimiento bonito que siempre me unió a ti. El camino no es ni será fácil, lo sabemos, pero solo tú y yo haremos que esto valga la pena. Mientras tanto, nos tenemos que sostener uno al otro con amor y mucha paciencia", escribió.

    Con motivo de San Valentín, la cantante aprovechó para resaltar la intensidad de su amor por el futbolista y manifestar su intención de seguir a su lado. "Hoy quiero celebrar mi amor por ti, este amor que es hasta el fin del mundo. Nadie te ha amado ni te amará jamás así. Te amo, amor mío, por una vida juntos. Feliz día del amor, mi vida", agregó.

    Youna sorprende con romántica declaración a Samahara Lobatón y le pide retomar su relación: "Ya no te veo como amiga"

    El intercambio estuvo acompañado por la canción ‘Hasta el fin del mundo’, una cumbia que ambos grabaron meses atrás como parte de su colaboración musical y que ahora funciona como un himno personal de la pareja.

    Pamela Franco y Christian Cueva muestran amor y compromiso pese a conflictos

    Pamela Franco y Christian Cueva llevan poco más de un año juntos y, pese a los cuestionamientos sobre su relación, muestran unidad y compromiso. La cantante no descarta ser madre: “Por supuesto, ¿por qué no? Nadie sabe, la vida te da sorpresas… No hay que cerrar nada”. Sobre matrimonio, prefiere esperar a que se resuelvan asuntos legales de Cueva, asegurando que tomará decisiones importantes en el momento adecuado. Frente a rumores de embarazo, la pareja mantiene la discreción, compartiendo únicamente mensajes de amor y apoyo mutuo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Cueva y Pamela Franco celebran San Valentín con emotiva promesa: “Nadie te ha amado ni te amará así”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

