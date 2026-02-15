La cantante Pamela Franco y el futbolista compartieron fotos y mensajes románticos que enamoraron a sus seguidores, mostrándose más unidos que nunca pese a críticas mediáticas.

Pamela Franco y Christian Cueva celebraron el Día de San Valentín compartiendo mensajes llenos de amor en sus redes sociales. La cantante de cumbia sorprendió a sus seguidores al dedicarle un emotivo texto al futbolista, asegurando que su amor es único e inigualable.

Con estas palabras, la pareja reafirma la solidez de su relación y demuestra que, pese a las adversidades y cuestionamientos mediáticos, seguirán construyendo su vida juntos.

Pamela Franco y Christian Cueva celebraron el Día de San Valentín

A través de sus historias en Instagram, Pamela Franco compartió una foto besándose con Christian Cueva, acompañada de un mensaje lleno de emoción donde reafirma su apoyo al popular ‘Aladino’.

"Mi Mickey, te amo. Es el sentimiento bonito que siempre me unió a ti. El camino no es ni será fácil, lo sabemos, pero solo tú y yo haremos que esto valga la pena. Mientras tanto, nos tenemos que sostener uno al otro con amor y mucha paciencia", escribió.

Con motivo de San Valentín, la cantante aprovechó para resaltar la intensidad de su amor por el futbolista y manifestar su intención de seguir a su lado. "Hoy quiero celebrar mi amor por ti, este amor que es hasta el fin del mundo. Nadie te ha amado ni te amará jamás así. Te amo, amor mío, por una vida juntos. Feliz día del amor, mi vida", agregó.

El intercambio estuvo acompañado por la canción ‘Hasta el fin del mundo’, una cumbia que ambos grabaron meses atrás como parte de su colaboración musical y que ahora funciona como un himno personal de la pareja.

Pamela Franco y Christian Cueva muestran amor y compromiso pese a conflictos