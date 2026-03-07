Rodrigo González y Gigi Mitre cuestionaron la inclusión de la menor en las fotos, sugiriendo que se vería como un intento de hacer del novio una figura paterna.

Darinka Ramírez se encuentra en el centro de la polémica tras compartir una sesión de fotos familiar que no pasó desapercibida en televisión. Durante el programa 'Amor y Fuego', los conductores analizaron las imágenes y lanzaron comentarios que generaron diversas reacciones. La situación escaló rápidamente en redes sociales, donde el tema empezó a dividir opiniones. Frente a ello, la influencer decidió romper su silencio y responder a las críticas.

Darinka Ramírez estalla y responde a las críticas

La reciente sesión fotográfica de Darinka Ramírez junto a su hija y su actual pareja generó comentarios en el programa 'Amor y Fuego', donde los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre analizaron las imágenes difundidas por la modelo. Durante la transmisión en vivo, ambos cuestionaron que la niña aparezca en las fotografías junto al nuevo compañero sentimental de Ramírez, insinuando que podría interpretarse como un intento de presentar al hombre como una figura paterna.

“Oigan, qué fuerte para Farfán, él que está pidiendo la tenencia, por otro lado, ella está teniendo sesiones fotográficas, él como papá hasta de su hija, toda una familia. Le debe dar un poquito de rabia”, comentó Gigi Mitre reaccionando a la tierna sesión fotográfica.

“Me parece un poco fuerte que esté jugando con eso y que…ella es responsable de lo que pase con su hija, es la madre, pero el nuevo novio es como ver a…no sé”, añadió Rodrigo.

“Ella está embarazada, pero creo que muy pronto para introducirlo como posible padre”, dijo Gigi sobre Darinka, mientras que Rodrigo añadió: “Que diga padre es el que cría, si tú lo estás conociendo también, así como te pasó con Farfán”.

Las opiniones emitidas en televisión no pasaron desapercibidas para Darinka Ramírez, quien decidió pronunciarse públicamente. A través de sus redes sociales, la modelo reaccionó con molestia ante los comentarios y defendió su decisión de incluir a su hija en las fotografías familiares.

“Sarta de ridi... decir que uso a mi hija por o para una persona ya x en mi vida, ya somos familia y convivimos. Mi hija comparte con nosotros ni modo que la saque de una toma familiar. Sorry pero me da cólera que limpien imagen a otra persona con sus 162782 relaciones y yo estableciéndome realmente en una, rajen en vez de desear lo mejor Bueno dicho todo, soy feliz y me alegra de tener una FAMILIA”, escribió la influencer.

Los conductores insistieron en sus cuestionamientos

Durante el mismo espacio televisivo, los presentadores continuaron opinando sobre la situación y sugirieron que la exposición de la menor podría generar tensiones en medio del contexto familiar que rodea a la expareja.

“Está supliendo el lugar de Farfán, es también provocador, esa niña va a tener un enredo”, comentó Rodrigo González.